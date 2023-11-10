В Краснодарском крае на месте строительства развязки нашли могилу древнего воина и его коня

Древний воин и его лошадь были похоронены в каменном ящике, который был разрушен грабителями. Об этом сообщает пресс-центр ФБУ Упдор «Черноморье».

Также за последнюю неделю специалисты нашли несколько погребальных комплексов с фрагментами гераклейской амфоры, железный нож, два железных наконечника копий и бронзовые наконечники стрел. Археологи планируют закончить раскопки до конца 2023 года.

«На каменной плите был похоронен предположительно мужчина-воин 30-35 лет. На его нижней части скелета мы обнаружили части скелета лошади. Рядом было найдено также и горло амфоры. Судя по характеру находок, погребение было разграблено еще в древности, так как среди артефактов — только части погребального обряда и потревоженный скелет человека. Относительно человеческих останков более точный вердикт вынесут позднее специалисты нашей антропологической лаборатории, которые определят возраст погребенного и состояние его здоровья», — рассказала старшая научная сотрудница института археологии РАН Ирина Рукавишникова.

Напомним, что раскопки на месте строительства развязки под Новороссийском начались в конце октября. Их ведут на площади около 2 тыс. кв. м. Ранее там обнаружили грунтовый могильник дохристианской эпохи.