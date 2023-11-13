В Краснодаре сдали «Дом у озера». Рассказываем про инфраструктуру, виды и планировки

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Смокина
    © Фото Дениса Смокина

25 сентября краснодарский жилой комплекс «Дом у озера» сдали в эксплуатацию, а 25 октября поставили на кадастровый учет

Где находится дом и что есть рядом?

Дом расположен на улице Селезнева, 104/1, на берегу Карасунского озера. Высота ЖК варьируется от 17 до 23 этажей. На территории построили набережную и амфитеатр с лавочками.

В пешей доступности:

  • 3 государственных детских сада (№ 170, 181 и 197);
  • школа № 49 и гимназия № 40;
  • 2 вуза (КУбГУ и Южный институт менеджмента);
  • поликлиника №15;
  • почта и магазины;
  • Восточный рынок.

В 10 минутах на машине — четыре торговых центра с боулингом, кинотеатром, ресторанами и магазинами: «Галактика», «Медиаплаза», «Меридиан», «СБС Мегамол».

  • © Фото Анастасии Володько
    © Фото Анастасии Володько
  • © Фото Анастасии Володько
    © Фото Анастасии Володько
  • © Фото Анастасии Володько
    © Фото Анастасии Володько
  • © Фото Анастасии Володько
    © Фото Анастасии Володько

На территории ЖК построили безопасные детские площадки, места для занятий спортом у воды и подземный паркинг. Работает круглосуточное видеонаблюдение.

Зеленые дворы между «Домом у озера» и улицей Селезнева создают буфер для шума и пыли. При этом дойти до остановки можно примерно за 5 минут.

  • © Фото Анастасии Володько
    © Фото Анастасии Володько

Что с транспортом и дорогами?

От улиц Селезнева и Ставропольской отправляются более 40 маршрутов общественного транспорта в разные районы города. Доехать от Ялтинского кольца до дома на машине можно по только что отремонтированной дороге: здесь уже уложили асфальт, а до конца ноября полностью откроют двухполосную дорогу с тротуаром. Работы финансирует застройщик ЖК, а после сдачи дорожный объект передадут в собственность города.

  • © Фото Анастасии Володько
    © Фото Анастасии Володько

Какие есть квартиры?

ЖК «Дом у озера» относится к сегменту «Комфорт». На этаже 3-4 квартиры (от однушек до трекомнатных) с просторными планировками, гардеробными и кабинетами в эркере. В каждой квартире есть балкон или лоджия с видом на озеро.

Площадь однокомнатных квартир — от 47 кв. метров, двушек — от 65, а трехкомнатных — от 85. Есть и необычный формат квартир — апартаменты на 1 этаже с отдельным входом, большими окнами и потолками высотой 3,3 метра.

В подъездах — 2-3 лифта. Входы в подъезд оформили по индивидуальному дизайн-проекту, отражающему пейзажи озера.

  • © Фото Анастасии Володько
    © Фото Анастасии Володько
  • © Фото Анастасии Володько
    © Фото Анастасии Володько

Какой вид из квартир?

Из каждой квартиры открывается вид на озеро. Рядом нет высотных домов, ближайшие — на другой стороне водоема или сбоку и не закрывают вид.

Выбрать и забронировать квартиру можно в отделе продаж на Селезнева, 104/1 или по телефону 8(800)-350-31-37.

Жилье Инфраструктура Недвижимость Строительство

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