В Краснодаре сдали «Дом у озера». Рассказываем про инфраструктуру, виды и планировки

25 сентября краснодарский жилой комплекс «Дом у озера» сдали в эксплуатацию, а 25 октября поставили на кадастровый учет

Дом расположен на улице Селезнева, 104/1, на берегу Карасунского озера. Высота ЖК варьируется от 17 до 23 этажей. На территории построили набережную и амфитеатр с лавочками.

В 10 минутах на машине — четыре торговых центра с боулингом, кинотеатром, ресторанами и магазинами: «Галактика», «Медиаплаза», «Меридиан», «СБС Мегамол».

На территории ЖК построили безопасные детские площадки, места для занятий спортом у воды и подземный паркинг. Работает круглосуточное видеонаблюдение.

Зеленые дворы между «Домом у озера» и улицей Селезнева создают буфер для шума и пыли. При этом дойти до остановки можно примерно за 5 минут.

От улиц Селезнева и Ставропольской отправляются более 40 маршрутов общественного транспорта в разные районы города. Доехать от Ялтинского кольца до дома на машине можно по только что отремонтированной дороге: здесь уже уложили асфальт, а до конца ноября полностью откроют двухполосную дорогу с тротуаром. Работы финансирует застройщик ЖК, а после сдачи дорожный объект передадут в собственность города.

Какие есть квартиры?

ЖК «Дом у озера» относится к сегменту «Комфорт». На этаже 3-4 квартиры (от однушек до трекомнатных) с просторными планировками, гардеробными и кабинетами в эркере. В каждой квартире есть балкон или лоджия с видом на озеро.

Площадь однокомнатных квартир — от 47 кв. метров, двушек — от 65, а трехкомнатных — от 85. Есть и необычный формат квартир — апартаменты на 1 этаже с отдельным входом, большими окнами и потолками высотой 3,3 метра.

В подъездах — 2-3 лифта. Входы в подъезд оформили по индивидуальному дизайн-проекту, отражающему пейзажи озера.