В Краснодаре сдали «Дом у озера». Рассказываем про инфраструктуру, виды и планировки
25 сентября краснодарский жилой комплекс «Дом у озера» сдали в эксплуатацию, а 25 октября поставили на кадастровый учет
Где находится дом и что есть рядом?
Дом расположен на улице Селезнева, 104/1, на берегу Карасунского озера. Высота ЖК варьируется от 17 до 23 этажей. На территории построили набережную и амфитеатр с лавочками.
В пешей доступности:
- 3 государственных детских сада (№ 170, 181 и 197);
- школа № 49 и гимназия № 40;
- 2 вуза (КУбГУ и Южный институт менеджмента);
- поликлиника №15;
- почта и магазины;
- Восточный рынок.
В 10 минутах на машине — четыре торговых центра с боулингом, кинотеатром, ресторанами и магазинами: «Галактика», «Медиаплаза», «Меридиан», «СБС Мегамол».
На территории ЖК построили безопасные детские площадки, места для занятий спортом у воды и подземный паркинг. Работает круглосуточное видеонаблюдение.
Зеленые дворы между «Домом у озера» и улицей Селезнева создают буфер для шума и пыли. При этом дойти до остановки можно примерно за 5 минут.
Что с транспортом и дорогами?
От улиц Селезнева и Ставропольской отправляются более 40 маршрутов общественного транспорта в разные районы города. Доехать от Ялтинского кольца до дома на машине можно по только что отремонтированной дороге: здесь уже уложили асфальт, а до конца ноября полностью откроют двухполосную дорогу с тротуаром. Работы финансирует застройщик ЖК, а после сдачи дорожный объект передадут в собственность города.
Какие есть квартиры?
ЖК «Дом у озера» относится к сегменту «Комфорт». На этаже 3-4 квартиры (от однушек до трекомнатных) с просторными планировками, гардеробными и кабинетами в эркере. В каждой квартире есть балкон или лоджия с видом на озеро.
Площадь однокомнатных квартир — от 47 кв. метров, двушек — от 65, а трехкомнатных — от 85. Есть и необычный формат квартир — апартаменты на 1 этаже с отдельным входом, большими окнами и потолками высотой 3,3 метра.
В подъездах — 2-3 лифта. Входы в подъезд оформили по индивидуальному дизайн-проекту, отражающему пейзажи озера.
Какой вид из квартир?
Из каждой квартиры открывается вид на озеро. Рядом нет высотных домов, ближайшие — на другой стороне водоема или сбоку и не закрывают вид.
Выбрать и забронировать квартиру можно в отделе продаж на Селезнева, 104/1 или по телефону 8(800)-350-31-37.