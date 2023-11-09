Уралсиб разыгрывает 1 млн рублей за покупки по картам банка

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YEmd4
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

1 ноября банк Уралсиб запустил акцию «Миллион за покупки»

Как поучаствовать в розыгрыше 1 млн рублей?

Совершить покупку от 1000 рублей по любой карте Уралсиба с 1 ноября по 31 декабря 2023 года включительно.

Что еще можно выиграть?

Один один из десяти основных призов — компенсацию самой крупной покупки (до 100 000 рублей включительно) в период проведения акции.

Как повысить шансы на выигрыш?

Совершать больше покупок или выполнять простые задания, за которые дают допольнительные баллы — «шансы»:

  • 100 «шансов» — за каждую покупку от 1000 рублей;
  • 1000 «шансов» — за покупки от 100 рублей в определенных категориях: оплата мобильного, ЖКУ или интернета в Уралсиб Онлайн, оплата покупок от 1000 рублей через Mir Pay, снятие наличных или переводы от 5000 рублей с кредитной карты;
  • 5000 «шансов» — за оформление дебетовой карты «Прибыль» или открытие вклада;
  • 10 000 «шансов» — за перевод зарплаты в Уралсиб, оформление в банке кредита или кредитной карты.

Если у вас пока нет карты Уралсиба, закажите бесплатную дебетовую или кредитную карту с доставкой — за это вы получите до 10 000 дополнительных «шансов».

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Когда и как определят победителей?

До 28 февраля 2024 года Уралсиб сформирует общий список участников, где число строк с вашим именем будет равно количеству накопленных «шансов». Далее рандомайзер определит выигрышные номера строк. После этого с победителями свяжутся по телефону. Вознаграждение начислят в рублях на карту Уралсиба.

Период проведения акции — с 01 ноября 2023 года по 28 февраля 2024 года включительно. Подробности об условиях акции, организаторе, условиях и тарифах по банковским продуктам можно узнать на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-10 лучших доходных карт по версии Банки.ру.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.

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