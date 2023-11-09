В Новороссийске ввели локальную ЧС из-за старой авиабомбы на базе отдыха

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Власти Новороссийска ввели локальный режим ЧС из-за авиабомбы времен Великой Отечественной войны, найденной на базе отдыха

Локальный режим ЧС действует на территории Новороссийска с 22:00 8 ноября до 18:00 даты уничтожения боеприпаса. Об этом сказано в постановлении администрации города. 

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Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли во время проведения земляных работ у села Широкая Балка на базе отдыха «Тепло». Граница зоны ЧС — 1500 метров от места обнаружения взрывного устройства.

Напомним, что в начале сентября жители Новороссийска могли слышать звуки стрельбы. В городе были учения.

Как писали ранее Юга.ру, в конце июля в Ростовской области взорвалась ракета. Никто не погиб.

Безопасность Великая Отечественная война Взрыв МЧС Новороссийск

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В Новороссийске ввели локальную ЧС из-за старой авиабомбы на базе отдыха
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