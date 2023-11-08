В Новороссийске во время пожара погибли два брата

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «СУ СКР по Краснодарскому краю» https://t.me/kubansledcom/3128
    © Скриншот из телеграмм-канала «СУ СКР по Краснодарскому краю» https://t.me/kubansledcom/3128

Следственный комитет Краснодарского края сообщил о гибели двух мужчин при пожаре в частном доме в Новороссийске

8 ноября пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю сообщила, что в Приморском районе Новороссийска произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли двое мужчин. Следователи начали проверку.

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По данным ведомства, возгорание произошло утром в одной из комнат дома на улице Каштановой СНТ «Голубая даль». Местные жители заметили пожар и вызвали экстренные службы. Пожарные локализовали возгорание и обнаружили тела 44-летнего хозяина дома и его брата. 

Следователи считают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Специалисты осматривают место происшествия.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара рассказали о причинах пожара на улице Ангарской.

Новороссийск Пожары Происшествия Следственный комитет смерть

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