В Новороссийске во время пожара погибли два брата

Следственный комитет Краснодарского края сообщил о гибели двух мужчин при пожаре в частном доме в Новороссийске

8 ноября пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю сообщила, что в Приморском районе Новороссийска произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли двое мужчин. Следователи начали проверку.

По данным ведомства, возгорание произошло утром в одной из комнат дома на улице Каштановой СНТ «Голубая даль». Местные жители заметили пожар и вызвали экстренные службы. Пожарные локализовали возгорание и обнаружили тела 44-летнего хозяина дома и его брата.



Следователи считают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Специалисты осматривают место происшествия.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара рассказали о причинах пожара на улице Ангарской.