В Сочи и Анапе прошли экосубботники и мастер-классы по спасению дельфинов

В честь Международного дня Черного моря на побережье Сочи и Анапы при поддержке Сбера прошли экомероприятия

Волонтёры Сбера, учащиеся местных школ и студенты в ходе субботников на побережье двух южных городов собрали больше 30 мешков отходов.

Помимо экологических активностей для юных волонтёров провели мастер-класс по спасению дельфинов. На нём сотрудники научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» рассказали о помощи, лечении, реабилитации и возвращении китообразных в природную среду обитания, а также их роли в экосистеме Чёрного моря.

«Сбер как лидер ESG-повестки в стране имеет большой опыт в реализации уникальных проектов, направленных на устойчивое развитие в различных направлениях и сферах. Много лет банк активно поддерживает проекты экологической направленности. Черное море занимает особое место в сердце каждого жителя нашей страны: это одно из любимых и самых популярных мест отдыха для всех граждан России и многих туристов из других стран мира. Наша общая задача — помочь региону реализовать свой туристический потенциал, сохранить природу края и внести свой вклад в сбережение нашей планеты. Прошедшие мероприятия — очередной этап в процессе реализации ESG-стратегии Сбера и очередной вклад в сохранение природы Краснодарского края», — отмечает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Аббревиатура ESG (environmental, social, governance) расшифровывается как «природа, общество, управление». Это свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые способствуют его устойчивому развитию. Они основаны на трёх принципах: внимательное отношение к окружающей среде, социальная ответственность и ответственное корпоративное управление.