Движение семи трамвайных маршрутов в Краснодаре изменится на вечер 8 ноября
Вечером 8 ноября изменится схема движения трамваев №№ 1, 2, 3, 15, 20, 21, 22
Изменение маршрутов понадобится для замены рельсошпальной решетки на улице Садовой. Об этом рассказал сайт мэрии Краснодара.
Маршруты №№ 1, 2, 3, 20 после 22:15 от конечной остановки «Улица Декабристов» проследуют в депо по Коммунаров. Маршруты №2 и №3 — с разворотом у железнодорожного вокзала «Краснодар 1».
Время работы трамвайного маршрута № 15 от конечной «Улица им. П. Метальникова» в сторону ж/д вокзала продлят — последний вагон по маршруту отправится в 22:40.
Последний вагон по маршруту № 21 от Юбилейного микрорайона отправится в 21:38. А рейсы в 21:24 и 22:14 будут следовать от ЮМР по маршруту № 7 до конечной «Улица им. Димитрова».
По маршруту № 22 после 22:00 от конечной на Метальникова до конечной на Димитрова трамваи отправятся по Коммунаров в объезд перекрытого участка на Садовой.
Информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефону — 8(861)262-51-15.
Как сообщали Юга.ру, в конце октября рабочие продолжили благоустройство нового трамвайного узла на улице Московской.