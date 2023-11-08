Движение семи трамвайных маршрутов в Краснодаре изменится на вечер 8 ноября

Изменение маршрутов понадобится для замены рельсошпальной решетки на улице Садовой. Об этом рассказал сайт мэрии Краснодара.

Маршруты №№ 1, 2, 3, 20 после 22:15 от конечной остановки «Улица Декабристов» проследуют в депо по Коммунаров. Маршруты №2 и №3 — с разворотом у железнодорожного вокзала «Краснодар 1».

Время работы трамвайного маршрута № 15 от конечной «Улица им. П. Метальникова» в сторону ж/д вокзала продлят — последний вагон по маршруту отправится в 22:40.