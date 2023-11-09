Жители Краснодарского края съели 267 тонн вареников «Агрокомплекса» с начала года

За 9 месяцев 2023 года в южных федеральных сетях «Агрокомплекса» реализовали 300 тонн вареников, 267 из них — в магазинах Краснодарского края.

Руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова рассказывает: «На Кубани любят вареники и разбираются в их качестве. Особенно популярны вареники с картофелем, именно этот вид полуфабрикатов преимущественно представлен в топ-10 по объемам продаж разных производителей. При этом в десятку вошли и наши вареники с сыром. За январь-сентябрь реализация вареников бренда «Агрокомплекс Выселковский» в федеральных сетях Краснодарского края выросла на 11,5%, юга страны — на 14%, по сравнению с предыдущим годом».