Жители Краснодарского края съели 267 тонн вареников «Агрокомплекса» с начала года

Реклама АО фирма "Агрокомплекс" им Н.И. Ткачева ИНН: 2328000083 ERID: j1SVHyf65EC2YEmd2
Адыгея, Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева наращивает производство вареников

За 9 месяцев 2023 года в южных федеральных сетях «Агрокомплекса» реализовали 300 тонн вареников, 267 из них — в магазинах Краснодарского края.

Руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова рассказывает: «На Кубани любят вареники и разбираются в их качестве. Особенно популярны вареники с картофелем, именно этот вид полуфабрикатов преимущественно представлен в топ-10 по объемам продаж разных производителей. При этом в десятку вошли и наши вареники с сыром. За январь-сентябрь реализация вареников бренда «Агрокомплекс Выселковский» в федеральных сетях Краснодарского края выросла на 11,5%, юга страны — на 14%, по сравнению с предыдущим годом».

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Вареники «Агрокомплекс Выселковский» агрохолдинг изготавливает из ингредиентов собственного производства. Для теста используют высококачественную муку из зерна с собственных полей, для начинок — рассыпчатый творог и сыр, созданные на современном заводе «Сыры Кубани», а также другие отборные ингредиенты.

Для быстрого и вкусного ужина на большую компанию «Агрокомплекс» выпускает вареники в упаковке «семейного» формата — в 800-граммовых пачках.

  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Этой осенью покупатели уже смогли попробовать вареники с тремя новыми начинками: с картофелем и беконом, со сладким творогом, с сыром и зеленью. Теперь на полках в федеральных и локальных сетях представлено 6 видов вареников торговой марки «Агрокомплекс Выселковский».

Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Еда Продукты питания

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