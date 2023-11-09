Жители Краснодарского края съели 267 тонн вареников «Агрокомплекса» с начала года
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева наращивает производство вареников
За 9 месяцев 2023 года в южных федеральных сетях «Агрокомплекса» реализовали 300 тонн вареников, 267 из них — в магазинах Краснодарского края.
Руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова рассказывает: «На Кубани любят вареники и разбираются в их качестве. Особенно популярны вареники с картофелем, именно этот вид полуфабрикатов преимущественно представлен в топ-10 по объемам продаж разных производителей. При этом в десятку вошли и наши вареники с сыром. За январь-сентябрь реализация вареников бренда «Агрокомплекс Выселковский» в федеральных сетях Краснодарского края выросла на 11,5%, юга страны — на 14%, по сравнению с предыдущим годом».
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Вареники «Агрокомплекс Выселковский» агрохолдинг изготавливает из ингредиентов собственного производства. Для теста используют высококачественную муку из зерна с собственных полей, для начинок — рассыпчатый творог и сыр, созданные на современном заводе «Сыры Кубани», а также другие отборные ингредиенты.
Для быстрого и вкусного ужина на большую компанию «Агрокомплекс» выпускает вареники в упаковке «семейного» формата — в 800-граммовых пачках.
Этой осенью покупатели уже смогли попробовать вареники с тремя новыми начинками: с картофелем и беконом, со сладким творогом, с сыром и зеленью. Теперь на полках в федеральных и локальных сетях представлено 6 видов вареников торговой марки «Агрокомплекс Выселковский».
Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635