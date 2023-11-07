В Краснодаре машина врезалась в скорую на перекрестке, из-за ДТП пострадали прохожие

Краснодарский край

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  • © Скриншот из видео телеканала «Кубань24» с сайта kuban24.tv
    © Скриншот из видео телеканала «Кубань24» с сайта kuban24.tv

Автомобиль Hyundai врезался в «скорую» на перекрестке улиц 40 лет Победы и 1 Мая в Краснодаре

Телеграм-канал «Клинической больницы скорой медицинской помощи» сообщил, что ДТП произошло днем 7 ноября. Машина скорой помощи ехала по улице 40 лет Победы с включенными сигналами и сиреной. Спеша на вызов к ребенку, водитель пересекал улицу 1 Мая на красный свет. Черный Hyundai ехал по 1 Мая и на перекрестке врезался в скорую, отчего она вылетела на тротуар, врезавшись в здание.

В результате пострадали двое прохожих. Водительница легковой машины от медицинской помощи отказалась. Медики также не пострадали.

«Карета скорой помощи ехала на вызов к годовалому ребенку с диагнозом рвота, боли в животе. Двигаясь по улице 40 лет Победы, водитель пересекал улицу 1 Мая на красный свет. Но так как он двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, согласно правилам дорожного движения п. 3.2, водитель Hyundai должен был пропустить автомобиль [скорой]. На перекрестке стояли [другие] автомобили, на зеленый свет не проезжая. Они пропускали карету скорой помощи», — сказал начальник автопарка КБСМП Эдуард Арустамян.

Аварию прокомментировал супруг водительницы Hyundai Solaris, которая врезалась в машину скорой:

«Я являюсь супругом девушки, которая была за рулем Hyundai Solaris. Девушка в шоке, я дал ей пару таблеток успокоительного. По сообщениям очевидцев, скорая была на встречной полосе, двигалась с запрещенной скоростью, грубо говоря. Девушка ехала со стороны улицы 1 Мая в сторону школы на зеленый свет светофора. Дальше, думаю, ГИБДД примут правильное решение, камеры на всем перекрестке есть, насколько я вижу, так что все будет в порядке», — сказал муж участницы столкновения.

Пресс-служба УМВД по Краснодару сообщила Юга.ру о проверке ДТП:

«62-летний водитель, управляя спецавтомобилем скорой медицинской помощи, двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом по встречной полосе дороги по улице 40-летия Победы со стороны Российской в сторону Восточно-Кругликовской. На пересечении с улицей 1 Мая произошло столкновение с автомобилем марки «Хендай» под управлением 31-летней девушки, двигавшейся на разрешающий сигнал светофора, однако в нарушение требований дорожного знака не осуществила поворот направо и продолжила движение по улице 1 Мая. От удара оба автомобиля изменили траекторию движения, при этом спецтранспорт выехал на тротуар, допустил наезд на пешехода (женщину) и здание. Пешеход была доставлена в медицинское учреждение для обследования. В настоящее время по данному факту проводится проверка».

Как сообщали Юга.ру, в Успенском районе Краснодарского края в массовом ДТП погиб водитель автобуса.

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