В Краснодаре машина врезалась в скорую на перекрестке, из-за ДТП пострадали прохожие

Автомобиль Hyundai врезался в «скорую» на перекрестке улиц 40 лет Победы и 1 Мая в Краснодаре

Телеграм-канал «Клинической больницы скорой медицинской помощи» сообщил, что ДТП произошло днем 7 ноября. Машина скорой помощи ехала по улице 40 лет Победы с включенными сигналами и сиреной. Спеша на вызов к ребенку, водитель пересекал улицу 1 Мая на красный свет. Черный Hyundai ехал по 1 Мая и на перекрестке врезался в скорую, отчего она вылетела на тротуар, врезавшись в здание.

В результате пострадали двое прохожих. Водительница легковой машины от медицинской помощи отказалась. Медики также не пострадали.

«Карета скорой помощи ехала на вызов к годовалому ребенку с диагнозом рвота, боли в животе. Двигаясь по улице 40 лет Победы, водитель пересекал улицу 1 Мая на красный свет. Но так как он двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, согласно правилам дорожного движения п. 3.2, водитель Hyundai должен был пропустить автомобиль [скорой]. На перекрестке стояли [другие] автомобили, на зеленый свет не проезжая. Они пропускали карету скорой помощи», — сказал начальник автопарка КБСМП Эдуард Арустамян.