В Краснодаре откроется выставка «Люрекс», посвященная китчу в искусстве

Организаторы и участники исследовали феномен китча и эстетических ценностей, искали нестандартные форматы, работали с чем-то немодным и добрым, помещали банальное в новую для него среду. Представлена живопись, графика, скульптура, инсталляции.

В проекте участвуют художники: Лариса Блохина, Игорь Михайленко, Дмитрий Прокопович, Тенгиз Шамов, Ирина Абрамова, Дарина Шамова, Александр Душевный, Алексей Апиш, Наталья Домнич, Андрей Серков, Светлана Рощенко, #reobscura (Хайлу и Полупанов), Александр Рощенко, Мисак Чолокян, Петр Лыбин, Наталья Бутко, Инга Паукштите, Анна Воронова, Эдуард Чуркин, Дмитрий Котляров, Дмитрий Селезнев, Тимур Перофф, Александр Саидов.

Начало вернисажа в 17:00. Выставка будет работать до 19 ноября по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале доступна экспозиция «Блюз над Парижем». Проект представляет зрителям более 60 графических работ величайших художников 19-20 веков — Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, выполненных в техниках офорта, литографии и гелиогравюры.