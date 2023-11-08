В Краснодаре проведут фестиваль моноспектаклей «Палитра лиц»

В Краснодаре с 17 по 27 ноября пройдёт фестиваль моноспектаклей «Палитра лиц». Покажут 11 постановок

19 ноября можно будет оценить мелодраму Андрея Сидорова «Разрешите вас пригласить» (16+) по пьесе Михаила Цыбаня. Начало в 18:00. Театр «Тмин», улица Красная, 180.

18 ноября будет музыкально-эстрадный спектакль Александра Гогавы «Соловьи, услаждайте мой слух» (14+). Начало в 17:00. Театр «Тмин», улица Красная, 180. В 19:00 здесь же покажут постановку Ольги Колосовой «Кукла» (16+) по мотивам произведения Мельника. Начало в 19:00.

Семь из них — бесплатные, нужно только успеть записаться . 17 ноября покажут моноспектакль Равиля Гилязетдинова «Красота» (6+) по мотивам произведения Амирхана Яники. Начало в 19:30. Театр «Тмин», улица Красная, 180.

25 ноября покажут — моноспектакль Александра Сергеева «Как я съел собаку» (16+) по пьесе Евгения Гришковца. Театр защитника Отечества, улица Красноармейская, 48. В этот же день представят постановку Григория Гольдмана «Лифтоненавистник» (16+) по трагикомедии Бенгта Альфортса. Начало в 20:00. Театр «Шардам», улица Коммунаров, 268Д.

26 ноября будет моноспектакль Ульяны Запольских «МИК» (12+) по «Африканской поэме» Николая Гумилёва. Начало в 19:00. Театр «Шардам», улица Коммунаров, 268Д. Записаться можно по телефону +7 (861) 262-23-54.

Также краснодарские зрители смогут оценить четыре спектакля, купив билеты на сеансы на официальных сайтах театров или в их социальных сетях.

19 ноября в Одном театре (улица Коммунаров, 268В) покажут постановку-медитацию «И снилось мне» по стихам Арсения Тарковского. Начало в 20:30, стоимость билетов от 800 рублей.

24 ноября в Краевом театре кукол (улица Красная, 31) состоится бэби-спектакль Анны Недашковской «Курочка Ряба». Начало в 17:00. В этот же день в арт-пространстве «Свои» (улица Зиповская, 5В, литер Х) представят постановку «Мечта» — две истории о таких разных Наташах. Начало в 20:00, стоимость билетов 1000 рублей.

26 ноября в Одном театре (улица Коммунаров, 268В) будет моноспектакль «Кто-то. Никто. Сто тысяч» по роману Луиджи Пиранделло в исполнении Марии Ступченко. Начало в 16:00, стоимость билетов 1000 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском театре имени Горького 8-10 декабря пройдут ;премьерные показы нового спектакля «Анна Каренина» по одноименному произведению Льва Толстого.