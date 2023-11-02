В Краснодаре писатель и путешественник расскажет сказки о смерти

В краснодарском пространстве чая «Шепот» 10 ноября состоится встреча с писателем, переводчиком, путешественником и артистом разговорного жанра Дмитрием Гайдуком

Он расскажет о жизни и приключениях Смерти, необыкновенных смертях и тайнах загробного мира.

Программа:

«Как Смерть сотворила мир» (из Брихадараньяка-упанишады);

«Хозяин смерти» (пенджабская сказка);

«Про Бартека» (польская сказка);

«Писатель и самоубийство» (растаманская сказка);

«О страшной силе предсмертного желания» (японский анекдот);

«Откуда взялись москиты» (вьетнамская сказка);

«Про упыря» (русская сказка);

«Про ахимсу» (тамильская сказка);

«Про сатаниста и богиста»;

случай из жизни.

Начало в 20:00. Вход по предоплате 600 рублей, в день события 800 рублей. За билетами обращаться к Дмитрию Гайдуку.

Пространство чая «Шепот» находится по адресу улица Северная, 378, второй этаж.

Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 5 ноября состоится кинолекторий «Волшебные миры Хаяо Миядзаки». Режиссер Шура Виниченко расскажет, как определить авторский почерк, какие фильмы составляют золотую коллекцию, как выстраивается кадр и можно ли только по цветовой композиции понять идею.