В Краснодаре писатель и путешественник расскажет сказки о смерти

Краснодарский край

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  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В краснодарском пространстве чая «Шепот» 10 ноября состоится встреча с писателем, переводчиком, путешественником и артистом разговорного жанра Дмитрием Гайдуком

Он расскажет о жизни и приключениях Смерти, необыкновенных смертях и тайнах загробного мира.

Программа:

  • «Как Смерть сотворила мир» (из Брихадараньяка-упанишады);
  • «Хозяин смерти» (пенджабская сказка);
  • «Про Бартека» (польская сказка);
  • «Писатель и самоубийство» (растаманская сказка);
  • «О страшной силе предсмертного желания» (японский анекдот);
  • «Откуда взялись москиты» (вьетнамская сказка);
  • «Про упыря» (русская сказка);
  • «Про ахимсу» (тамильская сказка);
  • «Про сатаниста и богиста»;
  • случай из жизни.

Начало в 20:00. Вход по предоплате 600 рублей, в день события 800 рублей. За билетами обращаться к Дмитрию Гайдуку.

Пространство чая «Шепот» находится по адресу улица Северная, 378, второй этаж.

Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 5 ноября состоится кинолекторий «Волшебные миры Хаяо Миядзаки». Режиссер Шура Виниченко расскажет, как определить авторский почерк, какие фильмы составляют золотую коллекцию, как выстраивается кадр и можно ли только по цветовой композиции понять идею.

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