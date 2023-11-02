В Краснодаре писатель и путешественник расскажет сказки о смерти
В краснодарском пространстве чая «Шепот» 10 ноября состоится встреча с писателем, переводчиком, путешественником и артистом разговорного жанра Дмитрием Гайдуком
Он расскажет о жизни и приключениях Смерти, необыкновенных смертях и тайнах загробного мира.
Программа:
- «Как Смерть сотворила мир» (из Брихадараньяка-упанишады);
- «Хозяин смерти» (пенджабская сказка);
- «Про Бартека» (польская сказка);
- «Писатель и самоубийство» (растаманская сказка);
- «О страшной силе предсмертного желания» (японский анекдот);
- «Откуда взялись москиты» (вьетнамская сказка);
- «Про упыря» (русская сказка);
- «Про ахимсу» (тамильская сказка);
- «Про сатаниста и богиста»;
- случай из жизни.
Начало в 20:00. Вход по предоплате 600 рублей, в день события 800 рублей. За билетами обращаться к Дмитрию Гайдуку.
Пространство чая «Шепот» находится по адресу улица Северная, 378, второй этаж.
Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 5 ноября состоится кинолекторий «Волшебные миры Хаяо Миядзаки». Режиссер Шура Виниченко расскажет, как определить авторский почерк, какие фильмы составляют золотую коллекцию, как выстраивается кадр и можно ли только по цветовой композиции понять идею.