В Успенском районе в массовом ДТП погиб водитель автобуса

Один человек погиб и двое серьезно пострадали в результате ДТП в Успенском районе вечером 6 ноября

Около 17:00 6 ноября на федеральной трассе Е-50 в Успенском районе автобус Setra, двигавшийся по направлению к Ставропольскому краю, последовательно врезался в «Ладу Гранта», а затем в прицеп «Камаза».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, а водитель и пассажир «Лады» госпитализированы в тяжелом состоянии. Назначена проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Это уже второе за день ДТП с участием автобусов на территории Краснодарского края. Несколько часов назад в Лазаревском районе Сочи маршрутка с пассажирами вылетела в кювет.