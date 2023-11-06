В Успенском районе в массовом ДТП погиб водитель автобуса

Краснодарский край

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  • Последствия ДТП на трассе Е-50 6 ноября 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «23 МВД», T.me/mvd_23
    Последствия ДТП на трассе Е-50 6 ноября 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «23 МВД», T.me/mvd_23

Один человек погиб и двое серьезно пострадали в результате ДТП в Успенском районе вечером 6 ноября

Около 17:00 6 ноября на федеральной трассе Е-50 в Успенском районе автобус Setra, двигавшийся по направлению к Ставропольскому краю, последовательно врезался в «Ладу Гранта», а затем в прицеп «Камаза».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, а водитель и пассажир «Лады» госпитализированы в тяжелом состоянии. Назначена проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Это уже второе за день ДТП с участием автобусов на территории Краснодарского края. Несколько часов назад в Лазаревском районе Сочи маршрутка с пассажирами вылетела в кювет.

ДТП смерть Успенский район

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