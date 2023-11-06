В Сочи автобус с пассажирами вылетел в кювет

Краснодарский край

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  • Автобус, вылетевший в кювет после ДТП на Мамайском перевале 6 ноября 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «23 МВД», T.me/mvd_23
    Автобус, вылетевший в кювет после ДТП на Мамайском перевале 6 ноября 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «23 МВД», T.me/mvd_23

Два человека госпитализированы после ДТП с участием пассажирского автобуса 6 ноября в Дагомысе

Около 15:30 6 ноября на автотрассе Сочи — Джубга возле поселка Дагомыс произошло ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и рейсового пассажирского автобуса средней вместимости.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легкового Mercedes-Benz. При подъеме на Мамайский перевал он не справился с управлением на мокрой после дождя трассе и зацепил попутный автобус с пассажирами, который от удара съехал в кювет. Mercedes-Benz после этого ударился в грузовой Ford.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, в результате ДТП пришлось «с травмами различной степени тяжести» госпитализировать двух человек: пассажира иномарки и 16-летнюю пассажирку автобуса.

Напомним, что на прошлой неделе суд постановил, что в Сочи больше не будет Хероты.

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