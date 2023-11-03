В Краснодарском крае спустя двое суток потушили пожар на складе с сельхозпродукцией

Краснодарский край

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  • Пожарные © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пожарные © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ейском районе пожарные два дня тушили возгорание на складе с сельхозпродукцией

Предыстория: 1 ноября в поселке Степной Ейского района загорелся склад с сельхозпродукцией. Спустя два часа площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м. Возгорание в ангаре тушили 54 человека.

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ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что 3 ноября в 08:20 пожар на складе полностью ликвидировали.

Напомним, что 3 ноября в Краснодаре сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

Как писали ранее Юга.ру, на улице Ангарской в Краснодаре 22 октября загорелась крыша многоэтажки. От пожара пострадали четыре квартиры. 23 октября в мэрии Краснодара рассказали, что причина происшествия — аварийное состояние чердачной электропроводки.

Ейский район МЧС Пожароопасность Пожары

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