В Краснодарском крае спустя двое суток потушили пожар на складе с сельхозпродукцией

В Ейском районе пожарные два дня тушили возгорание на складе с сельхозпродукцией

Предыстория: 1 ноября в поселке Степной Ейского района загорелся склад с сельхозпродукцией. Спустя два часа площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м. Возгорание в ангаре тушили 54 человека.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что 3 ноября в 08:20 пожар на складе полностью ликвидировали.



Напомним, что 3 ноября в Краснодаре сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

Как писали ранее Юга.ру, на улице Ангарской в Краснодаре 22 октября загорелась крыша многоэтажки. От пожара пострадали четыре квартиры. 23 октября в мэрии Краснодара рассказали, что причина происшествия — аварийное состояние чердачной электропроводки.