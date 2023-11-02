Администрация Краснодарского края потратит 408 млн рублей на обслуживание трех вертолетов

На обслуживание вертолета Ми-8МТВ-1 из бюджета потратят 96 млн рублей. В 2016 году Юга.ру сообщали, что летательный аппарат используется для полетов, связанных с «обеспечением авиационного обслуживания органов государственной власти Краснодарского края, обусловленных реализацией должностными лицами возложенных на них полномочий».



Контракт на эксплуатацию вертолета ВК 117 С-2 заключили на сумму 127 млн рублей. Его используют для «санитарно-авиационной эвакуации» и «сопровождения спортивных соревнований».



Обслуживание летательного аппарата ЕС 135 Т2+ будет стоить 185 млн рублей. В августе 2023 года замгубернатора Краснодарского края по социальной работе Анна Минькова рассказала в своем телеграм-канале, что данный вертолет используется для санитарной авиации.



Как писали ранее Юга.ру, кубанские чиновники скрыли около 900 объектов недвижимости и более 382 млн рублей доходов.