Администрация Краснодарского края потратит 408 млн рублей на обслуживание трех вертолетов
Дирекция госзакупок Краснодарского края разместила тендеры на общую сумму 408 млн рублей. Они пойдут на обслуживание вертолетов
26 и 27 октября на сайте госзакупок появилась информация о том, что администрация Краснодарского края потратит 408 млн рублей на обслуживание вертолетов. В услуги входит техническая эксплуатация трех летательных аппаратов.
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На обслуживание вертолета Ми-8МТВ-1 из бюджета потратят 96 млн рублей. В 2016 году Юга.ру сообщали, что летательный аппарат используется для полетов, связанных с «обеспечением авиационного обслуживания органов государственной власти Краснодарского края, обусловленных реализацией должностными лицами возложенных на них полномочий».
Контракт на эксплуатацию вертолета ВК 117 С-2 заключили на сумму 127 млн рублей. Его используют для «санитарно-авиационной эвакуации» и «сопровождения спортивных соревнований».
Обслуживание летательного аппарата ЕС 135 Т2+ будет стоить 185 млн рублей. В августе 2023 года замгубернатора Краснодарского края по социальной работе Анна Минькова рассказала в своем телеграм-канале, что данный вертолет используется для санитарной авиации.
Как писали ранее Юга.ру, кубанские чиновники скрыли около 900 объектов недвижимости и более 382 млн рублей доходов.