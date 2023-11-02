В Краснодарском крае загорелся склад с сельхозпродукцией

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «МЧС Краснодарского края» https://t.me/mchs_kuban/4812
    © Скриншот из телеграм-канала «МЧС Краснодарского края» https://t.me/mchs_kuban/4812

Вечером 1 ноября в поселке Степной Ейского района пожарные тушили загоревшийся склад на площади 5000 кв. м.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что сигнал о пожаре в поселке Степной поступил диспетчеру 1 ноября в 16:00. Спасатели прибыли на место в 16:18 и установили возгорание на складе с сельхозпродукцией на площади 400 кв. м.

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После площадь пожара увеличилась до 3500 кв. м., а в 17:59 достигла 5000 кв. м. К тушению ангара всего привлекли 54 человека и 18 единиц техники. По данным МЧС Кубани, открытое горение специалисты ликвидировали в 20:51.

Краснодарское ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» сообщает, что со 2 по 3 ноября в городе сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. В случае ЧС можно позвонить по номерам: 214-33-36 и 112.

Как писали ранее Юга.ру, в Северском районе Краснодарского края потушили лесной пожар на площади 14,8 га.

Ейский район МЧС Пожары

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