ГК ТОЧНО запустила в Краснодаре программу единой ипотеки — с ремонтом, мебелью и техникой

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (генеральный директор — Николай Амосов) разработал пакетное предложение «ТОЧНОТЕКА» для покупателей новостроек

Новая акция компании — для тех, кто хочет приобрести недвижимость без дополнительных вложений. Теперь при покупке квартиры у застройщика расходы на ремонт, мебель и технику можно включить в ипотеку. На некоторые жилые комплексы действует кешбэк.

Застройщик предлагает добавить в ипотеку:

  • ремонт под ключ;
  • сертификат магазина Hoff на покупку мебели и техники для дома номиналом от 100 тыс. рублей, максимальная сумма на выбор;
  • кешбэк за год аренды при покупке квартиры в строящихся домах жилых комплексов «Родные Просторы», «Сказка Град» и «Стрижи»;
  • кешбэк баллами «Яндекс Плюс» при покупке квартиры в ЖК «Сказка Град».

Наполнение пакета можно собрать по желанию покупателя. Компания приводит несколько примеров содержания «ТОЧНОТЕКИ»: максимальный пакет — это новая квартира плюс ремонт и мебель либо техника плюс кешбэк.

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ГК ТОЧНО — первый застройщик Краснодарского края, который предлагает объединить траты при покупке недвижимости в один платеж, но при этом оставляет право выбирать комбинацию только необходимых услуг.

ГК ТОЧНО Деньги Ипотека Недвижимость Строительство Финансы Экономика

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