В Краснодаре утром произошел крупный пожар

В 05:48 31 октября диспетчеру поступил сигнал о пожаре в двухэтажном складе на Ростовском шоссе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.



Спасатели прибыли на место в 05:55 и установили, что площадь пожара составляет 200 кв. м. К 06:34 площадь возгорания достигла 450 кв. м. Из здания пожарные вынесли два кислородных баллона и один газовый.



Возгорание локализовали в 07:05 на площади 550 кв. м. По данным МЧС Кубани, в 08:13 специалисты ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал.

К тушению пожара всего привлекли 58 человек и 18 единиц техники.