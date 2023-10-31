В Краснодаре утром произошел крупный пожар
Утром 31 октября в Краснодаре пожарные тушили возгорание склада на Ростовском шоссе
В 05:48 31 октября диспетчеру поступил сигнал о пожаре в двухэтажном складе на Ростовском шоссе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели прибыли на место в 05:55 и установили, что площадь пожара составляет 200 кв. м. К 06:34 площадь возгорания достигла 450 кв. м. Из здания пожарные вынесли два кислородных баллона и один газовый.
Возгорание локализовали в 07:05 на площади 550 кв. м. По данным МЧС Кубани, в 08:13 специалисты ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал.
К тушению пожара всего привлекли 58 человек и 18 единиц техники.
Напомним, что 31 октября на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по пожароопасности.
Как писали ранее Юга.ру, 22 октября на улице Ангарской в Краснодаре загорелась мансарда многоэтажки. От пожара пострадали четыре квартиры. 23 октября власти Краснодара рассказали, что возгорание произошло из-за аварийного состояния электропроводки на чердаке.