В Краснодаре утром произошел крупный пожар

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «МЧС Краснодарского края» https://t.me/mchs_kuban/4771
    © Скриншот из телеграм-канала «МЧС Краснодарского края» https://t.me/mchs_kuban/4771

Утром 31 октября в Краснодаре пожарные тушили возгорание склада на Ростовском шоссе

В 05:48 31 октября диспетчеру поступил сигнал о пожаре в двухэтажном складе на Ростовском шоссе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели прибыли на место в 05:55 и установили, что площадь пожара составляет 200 кв. м. К 06:34 площадь возгорания достигла 450 кв. м. Из здания пожарные вынесли два кислородных баллона и один газовый.

Возгорание локализовали в 07:05 на площади 550 кв. м. По данным МЧС Кубани, в 08:13 специалисты ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал. 

К тушению пожара всего привлекли 58 человек и 18 единиц техники.

Напомним, что 31 октября на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по пожароопасности.

Как писали ранее Юга.ру, 22 октября на улице Ангарской в Краснодаре загорелась мансарда многоэтажки. От пожара пострадали четыре квартиры. 23 октября власти Краснодара рассказали, что возгорание произошло из-за аварийного состояния электропроводки на чердаке.

Краснодар Пожароопасность Пожары Происшествия

Новости

На юге РФ третий день сбоит Telegram. Что случилось?
Туристы не стали аннулировать путевки в Дагестан из-за беспорядков в Махачкале
Фонтаны Краснодара отключат 5 ноября
В Краснодаре утром произошел крупный пожар
Национализированную в Крыму квартиру Зеленского продали на аукционе за 44 млн рублей
В Краснодарском крае незаконно вырубили деревья на 11 млн рублей

Лента новостей

В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Сегодня, 07:41
В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Вчера, 15:55 Реклама
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Подробная инструкция
Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»

Реклама на сайте