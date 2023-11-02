Мясная и молочная продукция «Агрокомплекса» получила знак качества «Сделано на Кубани»
По итогам XI краевого конкурса «Сделано на Кубани» знаком качества отметили 21 продукт брендов «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачева
Из мясоколбасных изделий знак качества получили:
- колбасы «Cуджук» и «Брауншвейгская» от «Медвёдовских традиций»;
- колбаса «Печеночная», «Ушки свиные с чесноком», пельмени «Выселковские» и «Золотые» от «Агрокомплекса Выселковского».
В категории молочной продукции отметили:
- пломбир ванильный и крем-брюле в вафельном стаканчике;
- пломбир ванильный эскимо в молочном шоколаде;
- йогурты 3,5% жирности с наполнителями: кубанская малина, кубанская вишня, кубанская клубника, персик (все — под торговой маркой «Агрокомплекс Выселковский»).
Также три года знак «Сделано на Кубани» на упаковке будут носить сыры «Николаевских сыроварен»: «Моцарелла для пиццы», «Тильзитер», «Российский молодой», «Голландский» и «Сулугуни».
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«Качество кубанской продукции известно далеко за пределами юга, и мы гордимся тем, что на конкурсе «Сделано на Кубани» эксперты ежегодно подчеркивают отменное качество и безопасность продукции торговых марок «Агрокомплекса». Традиционные рецептуры и натуральные ингредиенты в составах придают нашим товарам истинно кубанский характер и помогают им достойно представлять регион по всей стране», — отметила руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.
Конкурс «Сделано на Кубани» проводят в Краснодарском крае с 2018 года. Его цель — стимулировать локальное производство, помогать защите от подделок, информировать потребителей о высоком качестве награжденных знаком товаров, повышать узнаваемость кубанской продукции и способствовать привлечению инвестиций. Критерии оценки — качество и безопасность, процент содержания местного сырья, актуальность и эксклюзивность продукта.
Сейчас знаком качества «Сделано на Кубани» обладают 1111 товаров 301 краевого производителя. В этом году победителями конкурса в области качества стали 180 организаций, которые представили 498 товаров.
Как писали Юга.ру, «Агрокомплекс» обновит дизайн упаковки колбас и других мясных изделий.