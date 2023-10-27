В Сочи 5-6 ноября изменятся маршруты общественного транспорта на время забегов

Краснодарский край

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  • © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com
    © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com

Из-за легкоатлетических соревнований общественный транспорт Сочи на два дня изменит маршруты

В Сочи 4-6 ноября пройдут легкоатлетические соревнования «Сочи марафон» и «Бокс-забег». Из-за этого 5-6 ноября общественный транспорт будет курсировать по другим маршрутам.

Дистанции пройдут по улицам Несебрской, Конституции СССР, Парковой, Воровского, Соколова, Орджоникидзе, Москвина, Егорова, Горькой, Черноморской, Театральной, Войкова, Кооперативной, Поярко и Курортному проспекту. 

Ограничения начнутся с 4:00 5 ноября и продлятся до 13:00 6 ноября. В это время полностью приостановят движение автобусов № 15, 17 и 23. Остальной транспорт изменит схему движения. Посмотреть актуальные маршруты можно на сайте администрации Сочи. 

Также информацию об изменении маршрутов продублируют в транспорте. Схему движения разместят на экранах в салонах автобусов. 

Ранее Юга.ру писали, что участие в забеге примут около 9 тыс. человек. Также ожидается, что наблюдать за соревнованиями будут почти 15 тыс. болельщиков. 

Дороги Сочи Спорт

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