В Сочи 5-6 ноября изменятся маршруты общественного транспорта на время забегов

В Сочи 4-6 ноября пройдут легкоатлетические соревнования «Сочи марафон» и «Бокс-забег». Из-за этого 5-6 ноября общественный транспорт будет курсировать по другим маршрутам.

Дистанции пройдут по улицам Несебрской, Конституции СССР, Парковой, Воровского, Соколова, Орджоникидзе, Москвина, Егорова, Горькой, Черноморской, Театральной, Войкова, Кооперативной, Поярко и Курортному проспекту.

Ограничения начнутся с 4:00 5 ноября и продлятся до 13:00 6 ноября. В это время полностью приостановят движение автобусов № 15, 17 и 23. Остальной транспорт изменит схему движения. Посмотреть актуальные маршруты можно на сайте администрации Сочи.

Также информацию об изменении маршрутов продублируют в транспорте. Схему движения разместят на экранах в салонах автобусов.

Ранее Юга.ру писали, что участие в забеге примут около 9 тыс. человек. Также ожидается, что наблюдать за соревнованиями будут почти 15 тыс. болельщиков.