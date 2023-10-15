В Сочи пройдут два забега

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ко Дню народного единства в Сочи с 4 по 6 ноября пройдут соревнования «Сочи Марафон» и «Бокс-забег»

Ожидают до 9 тыс. участников и порядка 15 тыс. болельщиков. Откроет спортивный праздник 4 ноября детский забег. В воскресенье 5 ноября пройдет «Сочи Марафон». В нем уже зарегистрировались спортсмены из 450 городов 80 регионов России.

6 ноября все желающие без медицинских противопоказаний смогут поучаствовать в «Бокс-забеге».  

По словам мэра курорта Алексея Копайгородского, в этом году в Сочи состоится порядка 750 спортивных и физкультурных мероприятий городского, краевого и всероссийского уровня.

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