В Сочи пройдут два забега
Ко Дню народного единства в Сочи с 4 по 6 ноября пройдут соревнования «Сочи Марафон» и «Бокс-забег»
Ожидают до 9 тыс. участников и порядка 15 тыс. болельщиков. Откроет спортивный праздник 4 ноября детский забег. В воскресенье 5 ноября пройдет «Сочи Марафон». В нем уже зарегистрировались спортсмены из 450 городов 80 регионов России.
6 ноября все желающие без медицинских противопоказаний смогут поучаствовать в «Бокс-забеге».
По словам мэра курорта Алексея Копайгородского, в этом году в Сочи состоится порядка 750 спортивных и физкультурных мероприятий городского, краевого и всероссийского уровня.
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