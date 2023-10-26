Футболисты «Краснодара» встретились с болельщиками с ограниченными возможностями здоровья

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «ФК «Краснодар» https://t.me/fckrasnodar/6532
    © Скриншот из телеграм-канала «ФК «Краснодар» https://t.me/fckrasnodar/6532

Игроки ФК «Краснодар» провели на стадионе встречу с маломобильными болельщиками

Телеграм-канал ФК «Краснодар» 26 октября сообщил, что игроки во главе с капитаном команды встретились с болельщиками с ограниченными возможностями здоровья.

В автограф- и фотосессии участвовали футболисты: Матвей Сафонов, Ильзат Ахметов, Михайло Баньяц, Джон Кордоба. Посмотреть фото встречи можно здесь.   

Напомним, что ФК «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ. 7 октября в матче 11-го тура чемпионата России по футболу команда обыграла «Ростов».

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