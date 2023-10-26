Футболисты «Краснодара» встретились с болельщиками с ограниченными возможностями здоровья
Игроки ФК «Краснодар» провели на стадионе встречу с маломобильными болельщиками
Телеграм-канал ФК «Краснодар» 26 октября сообщил, что игроки во главе с капитаном команды встретились с болельщиками с ограниченными возможностями здоровья.
В автограф- и фотосессии участвовали футболисты: Матвей Сафонов, Ильзат Ахметов, Михайло Баньяц, Джон Кордоба. Посмотреть фото встречи можно здесь.
Напомним, что ФК «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ. 7 октября в матче 11-го тура чемпионата России по футболу команда обыграла «Ростов».
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