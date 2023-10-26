Футболисты «Краснодара» встретились с болельщиками с ограниченными возможностями здоровья

Телеграм-канал ФК «Краснодар» 26 октября сообщил, что игроки во главе с капитаном команды встретились с болельщиками с ограниченными возможностями здоровья.



В автограф- и фотосессии участвовали футболисты: Матвей Сафонов, Ильзат Ахметов, Михайло Баньяц, Джон Кордоба. Посмотреть фото встречи можно здесь.