«Краснодар» обыграл «Ростов» и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ

Как пишет портал «Sport.ru», у краснодарской команды первый гол забил Эдуард Сперцян на 50-й минуте. Джон Кордоба принес победу футбольному клубу на 90+5-й компенсированной минуте. По голу в составе «Ростова» забили Данил Глебов и Мохаммад Мохеби на 23-й и 41-й минутах.



По данным «Риа Новости Спорт», главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич на 61-й минуте получил желтую карточку.



ФК «Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» с 10 очками находится на 13 месте. В следующем туре 21 октября «быки» сыграют на выезде с калининградской «Балтикой».