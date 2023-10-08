«Краснодар» обыграл «Ростов» и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ
ФК «Краснодар» обыграл ростовскую команду в матче 11-го тура чемпионата России по футболу
ФК «Краснодар» 7 октября выиграл в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Команда обыграла «Ростов» со счетом 3:2. Игра прошла на стадионе «Краснодар».
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Как пишет портал «Sport.ru», у краснодарской команды первый гол забил Эдуард Сперцян на 50-й минуте. Джон Кордоба принес победу футбольному клубу на 90+5-й компенсированной минуте. По голу в составе «Ростова» забили Данил Глебов и Мохаммад Мохеби на 23-й и 41-й минутах.
По данным «Риа Новости Спорт», главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич на 61-й минуте получил желтую карточку.
ФК «Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» с 10 очками находится на 13 месте. В следующем туре 21 октября «быки» сыграют на выезде с калининградской «Балтикой».
Напомним, что главный тренер ФК «Сочи» ушел со своего поста. Контракт с ним расторгли по обоюдному согласию. Теперь команду будет тренировать Александр Точилин.