В Краснодаре на выходных пройдет фестиваль уличных видов спорта

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

На Главной городской площади Краснодара 28 октября в 11:00 стартует молодежный фестиваль уличных видов спорта

В нём примут участие около тысячи представителей разных направлений. Запланированы турниры по баскетболу 3×3, панна-футболу, воркауту, паркуру, батутному фристайлу, пауэрлифтингу, скейтбордингу, роллер-спорту. Для зрителей ведущие спортсмены города проведут показательные выступления и мастер-классы.

Также посетители смогут познакомиться с представителями арт-сообществ уличного искусства: граффити, брейкинга, хип-хопа и другими. Мероприятие продлится до 16:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, у краснодарского «Баскет-Холла» в 2024 году появится «Дворец самбо». Это будет трехэтажное здание площадью более 19,5 тыс. кв. метров.

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