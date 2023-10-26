В Краснодаре на выходных пройдет фестиваль уличных видов спорта

На Главной городской площади Краснодара 28 октября в 11:00 стартует молодежный фестиваль уличных видов спорта

В нём примут участие около тысячи представителей разных направлений. Запланированы турниры по баскетболу 3×3, панна-футболу, воркауту, паркуру, батутному фристайлу, пауэрлифтингу, скейтбордингу, роллер-спорту. Для зрителей ведущие спортсмены города проведут показательные выступления и мастер-классы.

Также посетители смогут познакомиться с представителями арт-сообществ уличного искусства: граффити, брейкинга, хип-хопа и другими. Мероприятие продлится до 16:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, у краснодарского «Баскет-Холла» в 2024 году появится «Дворец самбо». Это будет трехэтажное здание площадью более 19,5 тыс. кв. метров.