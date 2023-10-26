В Новороссийске строят школу на месте раскопок. Активисты написали письмо Путину

На месте объекта культурного наследия в Новороссийске начали строить школу. По словам археологов, строители не пускают их на территорию

Строители школы не пустили археологов к месту раскопок, пишет «Коммерсантъ-Кубань» . По словам активистов, рабочие уже начали сносить объект. Ранее власти Новороссийска обещали принять меры по сохранению памятника.

В Новороссийске на улице Катанова начали строить школу на месте объекта культурного наследия. Там нашли поселение возрастом 5,5 тыс. лет.

Художник-реставратор Новороссийского исторического музея-заповедника Игорь Кузин направил письмо в администрацию президента РФ. Он просит вмешаться в ситуацию со строительством школы.

На ситуацию отреагировали в прокуратуре Новороссийска и организовали проверку. В пресс-службе ведомства уточнили, что строительство школы приостановлено.

«По результатам организованной проверки прокуратурой города будет дана оценка законности формирования земельного участка и проведения строительных работ», — добавили в прокуратуре.

Ранее на месте раскопок археологи нашли 30 фрагментов древней керамики. В музее-заповеднике сообщили, что поселение относится к 3700-3000 годам до н.э. После этого 20 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал приказ «О включении объекта археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края».

По словам краеведа Сергея Стряпухина, разрешение на строительство школы не выдавали. Он отметил, что такой документ выдается по завершении археологических изысканий и после одобрения специалистов. В связи с этим активисты также направили письмо в Генпрокуратуру.