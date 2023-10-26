Альпаки, родельбан, этнопарк. Школьники Сочи смогут посетить самые интересные локации курорта «Роза Хутор» со скидкой

С 28 октября по 6 ноября на курорте «Роза Хутор» будут действовать специальные тарифы для учеников сочинских школ и их родителей

В дни осенних каникул на курорте «Роза Хутор» по прогулочному билету можно: прокатиться на канатных дорогах курорта;

посетить музей археологии и этнографический парк «Моя Россия»;

пообедать в буфет-баре «Берлога». Специальная стоимость такого билета для школьников от 7 до 17 лет — 950 рублей, для их родителей — 1550 рублей.

Этнопарк «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На канатные дороги ребят допустят только в сопровождении родителей. Приобрести билеты можно в центральных кассах курорта. Для этого необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, документы родителей, подтверждающие регистрацию в Сочи, и справку об обучении детей в школах города. Заявки на организованные школьные группы можно отправить на электронную почту sales@rosakhutor.com.

Кроме специальных тарифов на подъемники, школьники смогут прокатиться на родельбане со скидкой 20%. А посещение парка альпак «Пача Мама» обойдется в 450 рублей для детей от 4 до 12 лет и в 960 рублей для тех, кто старше.

Родельбан на курорте «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»