Альпаки, родельбан, этнопарк. Школьники Сочи смогут посетить самые интересные локации курорта «Роза Хутор» со скидкой
С 28 октября по 6 ноября на курорте «Роза Хутор» будут действовать специальные тарифы для учеников сочинских школ и их родителей
В дни осенних каникул на курорте «Роза Хутор» по прогулочному билету можно:
- прокатиться на канатных дорогах курорта;
- посетить музей археологии и этнографический парк «Моя Россия»;
- пообедать в буфет-баре «Берлога».
Специальная стоимость такого билета для школьников от 7 до 17 лет — 950 рублей, для их родителей — 1550 рублей.
На канатные дороги ребят допустят только в сопровождении родителей. Приобрести билеты можно в центральных кассах курорта. Для этого необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, документы родителей, подтверждающие регистрацию в Сочи, и справку об обучении детей в школах города. Заявки на организованные школьные группы можно отправить на электронную почту sales@rosakhutor.com.
Кроме специальных тарифов на подъемники, школьники смогут прокатиться на родельбане со скидкой 20%. А посещение парка альпак «Пача Мама» обойдется в 450 рублей для детей от 4 до 12 лет и в 960 рублей для тех, кто старше.
Добраться до курорта «Роза Хутор» из Лазаревского, Сочи или Адлера на скоростной электричке «Ласточка» школьники смогут за полцены. Для этого, приобретая проездной билет в кассах вокзала, необходимо предъявить справку из учебного заведения.