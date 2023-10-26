В Новороссийске построят дорожную развязку за 1 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Минтранс Кубани выделил Новороссийску деньги на строительство развязки и ремонт проспекта Дзержинского

До конца 2025 года в Новороссийске построят кольцевую развязку. Она соединит проспект Дзержинского, улицы Южную, Ахеджака, а также район Анапского шоссе, улицы Горького и Видова.

Стоимость проекта составит более 1 млрд рублей, рассказал мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Деньги на это выделят из краевого бюджета. Проект для субсидирования выбрал Минтранс.

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Также в городе реконструируют проспект Дзержинского. Его увеличат до шести полос и обустроят кольцевое пересечение с тремя полосами, сделают тротуар и остановки.

Еще в планах ремонт участка дороги в Цемдолине. Там хотят сделать дополнительные полосы, регулируемый съезд, тротуары, остановки и светофоры.

Ранее Юга.ру писали, что на обходе Анапы в начале 2024 года планируют запустить движение по мосту через Старую Кубань. Движение откроют только по левой стороне. 

Новороссийск Ремонт дорог

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