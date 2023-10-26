В Новороссийске построят дорожную развязку за 1 млрд рублей

Минтранс Кубани выделил Новороссийску деньги на строительство развязки и ремонт проспекта Дзержинского

До конца 2025 года в Новороссийске построят кольцевую развязку. Она соединит проспект Дзержинского, улицы Южную, Ахеджака, а также район Анапского шоссе, улицы Горького и Видова.

Стоимость проекта составит более 1 млрд рублей, рассказал мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Деньги на это выделят из краевого бюджета. Проект для субсидирования выбрал Минтранс.