В Новороссийске построят дорожную развязку за 1 млрд рублей
Минтранс Кубани выделил Новороссийску деньги на строительство развязки и ремонт проспекта Дзержинского
До конца 2025 года в Новороссийске построят кольцевую развязку. Она соединит проспект Дзержинского, улицы Южную, Ахеджака, а также район Анапского шоссе, улицы Горького и Видова.
Стоимость проекта составит более 1 млрд рублей, рассказал мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Деньги на это выделят из краевого бюджета. Проект для субсидирования выбрал Минтранс.
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Также в городе реконструируют проспект Дзержинского. Его увеличат до шести полос и обустроят кольцевое пересечение с тремя полосами, сделают тротуар и остановки.
Еще в планах ремонт участка дороги в Цемдолине. Там хотят сделать дополнительные полосы, регулируемый съезд, тротуары, остановки и светофоры.
Ранее Юга.ру писали, что на обходе Анапы в начале 2024 года планируют запустить движение по мосту через Старую Кубань. Движение откроют только по левой стороне.