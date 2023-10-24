Первый этап ремонта дороги «Альпика-Сервис — Роза Хутор» в Сочи обойдется в 860 млн рублей
В Сочи за два года хотят отремонтировать дорогу «Альпика-Сервис — Роза Хутор»
Минтранс Краснодарского края объявил конкурс по поиску подрядчика для ремонта дороги «Альпика-Сервис — Роза Хутор». На это обратил внимание «Коммерсантъ-Кубань».
Дорогу хотят ремонтировать в три этапа и закончить работы в ноябре 2025 года. На первый этап бюджетом предусмотрено 860 млн рублей. Подрядчика определят 13 ноября.
Ранее Юга.ру писали, что «Автодор» планирует построить трассу Джубга — Сочи. Работы обойдутся в 1,4 трлн рублей. Правительство РФ планирует направить на строительство трассы 157 млрд рублей.
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