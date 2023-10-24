Первый этап ремонта дороги «Альпика-Сервис — Роза Хутор» в Сочи обойдется в 860 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи за два года хотят отремонтировать дорогу «Альпика-Сервис — Роза Хутор»

Минтранс Краснодарского края объявил конкурс по поиску подрядчика для ремонта дороги «Альпика-Сервис — Роза Хутор». На это обратил внимание «Коммерсантъ-Кубань».

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Дорогу хотят ремонтировать в три этапа и закончить работы в ноябре 2025 года. На первый этап бюджетом предусмотрено 860 млн рублей. Подрядчика определят 13 ноября.

Ранее Юга.ру писали, что «Автодор» планирует построить трассу Джубга — Сочи. Работы обойдутся в 1,4 трлн рублей. Правительство РФ планирует направить на строительство трассы 157 млрд рублей. 

Дороги Ремонт дорог Сочи

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