Первый этап ремонта дороги «Альпика-Сервис — Роза Хутор» в Сочи обойдется в 860 млн рублей

В Сочи за два года хотят отремонтировать дорогу «Альпика-Сервис — Роза Хутор»

Минтранс Краснодарского края объявил конкурс по поиску подрядчика для ремонта дороги «Альпика-Сервис — Роза Хутор». На это обратил внимание «Коммерсантъ-Кубань» .

Дорогу хотят ремонтировать в три этапа и закончить работы в ноябре 2025 года. На первый этап бюджетом предусмотрено 860 млн рублей. Подрядчика определят 13 ноября.

Ранее Юга.ру писали, что «Автодор» планирует построить трассу Джубга — Сочи. Работы обойдутся в 1,4 трлн рублей. Правительство РФ планирует направить на строительство трассы 157 млрд рублей.