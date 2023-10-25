В Краснодаре ищут пропавшую 12-летнюю девочку

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала полиции Краснодара https://t.me/mvd23krasnodar/2324
    © Скриншот из телеграм-канала полиции Краснодара https://t.me/mvd23krasnodar/2324

Полиция Краснодара просит помочь найти пропавшую без вести 12-летнюю Ангелину Бабаеву

25 октября пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что в городе разыскивается 12-летняя Ангелина Бабаева. 24 октября девочка вышла из школы на улице Игнатова и пропала без вести.

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Приметы:

  • на вид 12-14 лет;
  • худощавое телосложение;
  • рост 155-160 см;
  • шрам на правом предплечье с внутренней стороны;
  • при себе был черный школьный рюкзак и телефон с голубым корпусом. 

Полиция просит жителей Краснодара помочь найти Ангелину и сообщить о ее местонахождении в дежурную часть на улице Октябрьская, 121 или по телефонам: 02, 102.

Обновление в 15:03: Пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что девочка нашлась. Ее обнаружили школьные педагоги на улице Валерия Гассия. Жизни и здоровью Ангелины ничего не угрожает. Сейчас она находится в полиции. 

Напомним, что 30 сентября 15-летняя Анастасия Безотосная из Каневского района сбежала из дома. 4 октября ее нашли в Ростове-на-Дону. Девочка пряталась у подруги от родственников и полиции.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре с 17 августа ищут 15-летнюю зарину. Она ушла гулять с друзьями и не вернулась домой.

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