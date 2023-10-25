В Краснодаре ищут пропавшую 12-летнюю девочку

Полиция Краснодара просит помочь найти пропавшую без вести 12-летнюю Ангелину Бабаеву

25 октября пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что в городе разыскивается 12-летняя Ангелина Бабаева. 24 октября девочка вышла из школы на улице Игнатова и пропала без вести.

Приметы: на вид 12-14 лет;

худощавое телосложение;

рост 155-160 см;

шрам на правом предплечье с внутренней стороны;

при себе был черный школьный рюкзак и телефон с голубым корпусом. Полиция просит жителей Краснодара помочь найти Ангелину и сообщить о ее местонахождении в дежурную часть на улице Октябрьская, 121 или по телефонам: 02, 102.

Обновление в 15:03: Пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что девочка нашлась. Ее обнаружили школьные педагоги на улице Валерия Гассия. Жизни и здоровью Ангелины ничего не угрожает. Сейчас она находится в полиции.