В Краснодаре ищут пропавшую 12-летнюю девочку
Полиция Краснодара просит помочь найти пропавшую без вести 12-летнюю Ангелину Бабаеву
25 октября пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что в городе разыскивается 12-летняя Ангелина Бабаева. 24 октября девочка вышла из школы на улице Игнатова и пропала без вести.
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Приметы:
- на вид 12-14 лет;
- худощавое телосложение;
- рост 155-160 см;
- шрам на правом предплечье с внутренней стороны;
- при себе был черный школьный рюкзак и телефон с голубым корпусом.
Полиция просит жителей Краснодара помочь найти Ангелину и сообщить о ее местонахождении в дежурную часть на улице Октябрьская, 121 или по телефонам: 02, 102.
Обновление в 15:03: Пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что девочка нашлась. Ее обнаружили школьные педагоги на улице Валерия Гассия. Жизни и здоровью Ангелины ничего не угрожает. Сейчас она находится в полиции.
Напомним, что 30 сентября 15-летняя Анастасия Безотосная из Каневского района сбежала из дома. 4 октября ее нашли в Ростове-на-Дону. Девочка пряталась у подруги от родственников и полиции.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре с 17 августа ищут 15-летнюю зарину. Она ушла гулять с друзьями и не вернулась домой.