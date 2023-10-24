Глава Адыгеи и атаман Кубанского казачьего войска обсудили сотрудничество регионов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов обсудили патриотическое воспитание молодежи, межнациональные отношения и поддержку участников СВО
На встрече Мурат Кумпилов отметил, что в Адыгее казачество играет важную роль в патриотическом воспитании молодёжи. В казачьих обществах республики состоит почти 4 тыс. человек, а в 2022 году в Адыгее создали Союз казачьей молодёжи Адыгеи численностью более 500 участников.
Ежегодно при участии Майкопского отдела Кубанского казачьего войска в Адыгее проводят межрегиональный фестиваль казачьей культуры, патриотические мероприятия, уроки мужества в школах и детских садах.
Александр Власов подчеркнул, что Майкопский отдел Кубанского казачьего войска развивается, в него приходит все больше детей и молодёжи. «У нас увеличилось количество мероприятий, фестивалей. Везде чувствуется ваша поддержка. Отдельно хочу поблагодарить от имени казаков, призванных из Адыгеи в ходе частичной мобилизации, а также вступивших в вооружённые силы России по контракту или в качестве добровольцев. В республике налажена работа по системной поддержке как военнослужащих, так и членов их семей. Благодаря этому у нас сформировано целое подразделение в артбригаде из жителей Адыгеи, казаков Майкопского отдела, которые мужественно и отважно выполняют боевые задачи», — добавил атаман Кубанского казачьего войска.
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Мурат Кумпилов отметил, что руководство региона постоянно контактирует с командованием воинских формирований, а все нужды солдат в обмундировании, снаряжении, предметах первой необходимости удовлетворяют максимально оперативно.
«Начиная с мобилизации, наши ребята — из Адыгеи и Краснодарского края — вместе проходили боевое слаживание, тренировались на полигонах. Мы не разделяем наших бойцов, помогаем и тем, и другим всем, чем только возможно», — сказал глава Адыгеи.
Ранее глава Адыгеи рассказывал, что в республике уже реализовали все единовременные выплаты семьям участников СВО. Как писали Юга.ру, в адыгейский филиал фонда «Защитники Отечества» обратилось около 70 участников спецоперации и их близких.
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