Глава Адыгеи и атаман Кубанского казачьего войска обсудили сотрудничество регионов

Адыгея

Распечатать

  • © Фото пресс-службы главы Адыгеи
    © Фото пресс-службы главы Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов обсудили патриотическое воспитание молодежи, межнациональные отношения и поддержку участников СВО

На встрече Мурат Кумпилов отметил, что в Адыгее казачество играет важную роль в патриотическом воспитании молодёжи. В казачьих обществах республики состоит почти 4 тыс. человек, а в 2022 году в Адыгее создали Союз казачьей молодёжи Адыгеи численностью более 500 участников.

Ежегодно при участии Майкопского отдела Кубанского казачьего войска в Адыгее проводят межрегиональный фестиваль казачьей культуры, патриотические мероприятия, уроки мужества в школах и детских садах.

Александр Власов подчеркнул, что Майкопский отдел Кубанского казачьего войска развивается, в него приходит все больше детей и молодёжи. «У нас увеличилось количество мероприятий, фестивалей. Везде чувствуется ваша поддержка. Отдельно хочу поблагодарить от имени казаков, призванных из Адыгеи в ходе частичной мобилизации, а также вступивших в вооружённые силы России по контракту или в качестве добровольцев. В республике налажена работа по системной поддержке как военнослужащих, так и членов их семей. Благодаря этому у нас сформировано целое подразделение в артбригаде из жителей Адыгеи, казаков Майкопского отдела, которые мужественно и отважно выполняют боевые задачи», — добавил атаман Кубанского казачьего войска.

Читайте также:

Мурат Кумпилов отметил, что руководство региона постоянно контактирует с командованием воинских формирований, а все нужды солдат в обмундировании, снаряжении, предметах первой необходимости удовлетворяют максимально оперативно.

«Начиная с мобилизации, наши ребята — из Адыгеи и Краснодарского края — вместе проходили боевое слаживание, тренировались на полигонах. Мы не разделяем наших бойцов, помогаем и тем, и другим всем, чем только возможно», — сказал глава Адыгеи.

Ранее глава Адыгеи рассказывал, что в республике уже реализовали все единовременные выплаты семьям участников СВО. Как писали Юга.ру, в адыгейский филиал фонда «Защитники Отечества» обратилось около 70 участников спецоперации и их близких.

Адыгея Казачество Кубанское казачье войско Культурное наследие Межрегиональное сотрудничество Межрегиональные отношения Мурат Кумпилов СВО

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре открылась выставка «Из жизни одного зеркала»
В Краснодарском крае наблюдается дефицит водителей — аналитики
Жители Краснодарского края смогут увидеть кровавое затмение
Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Спросили мнение эксперта
В Новороссийске неизвестные напали на адвоката
В Краснодаре пройдет лекция о природе привязанности

Лента новостей

Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
25 октября, 19:36
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Вчера, 14:15
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября

Реклама на сайте