Глава Адыгеи и атаман Кубанского казачьего войска обсудили сотрудничество регионов

На встрече Мурат Кумпилов отметил, что в Адыгее казачество играет важную роль в патриотическом воспитании молодёжи. В казачьих обществах республики состоит почти 4 тыс. человек, а в 2022 году в Адыгее создали Союз казачьей молодёжи Адыгеи численностью более 500 участников.

Ежегодно при участии Майкопского отдела Кубанского казачьего войска в Адыгее проводят межрегиональный фестиваль казачьей культуры, патриотические мероприятия, уроки мужества в школах и детских садах.