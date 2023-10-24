Движение по новому мосту на обходе Анапы планируют запустить в начале 2024 года

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Анапы
    © Фото пресс-службы мэрии Анапы

Дорожники заканчивают строить опоры моста через реку Старая Кубань

В Анапе идет строительство обхода города. Сейчас дорожники возводят мост через реку Старая Кубань. Там заканчивают отделочные работы на обеих опорах левой части моста.

В пресс-службе мэрии Анапы отметили, что все готово для надвижки пролетного строения. После того, как сделают автоподходы и уложат асфальт, по левой стороне моста запустят движение. Сделать это планируют в первом квартале 2024 года.

Отмечается, что новая дорога — это продолжение обхода Анапы, который открыли в декабре 2022 года. Строящийся участок пройдет около поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ. 

Как писали Юга.ру, мост через Старую Кубань начали строить в августе. Его протяженность составит 74 метра. 

Анапа Дороги Строительство

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