Движение по новому мосту на обходе Анапы планируют запустить в начале 2024 года

В Анапе идет строительство обхода города. Сейчас дорожники возводят мост через реку Старая Кубань. Там заканчивают отделочные работы на обеих опорах левой части моста.

В пресс-службе мэрии Анапы отметили, что все готово для надвижки пролетного строения. После того, как сделают автоподходы и уложат асфальт, по левой стороне моста запустят движение. Сделать это планируют в первом квартале 2024 года.

Отмечается, что новая дорога — это продолжение обхода Анапы, который открыли в декабре 2022 года. Строящийся участок пройдет около поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ.

Как писали Юга.ру, мост через Старую Кубань начали строить в августе. Его протяженность составит 74 метра.