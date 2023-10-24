В Краснодаре на улице Сормовской появится автоматическая подсветка пешеходных зон, велодорожек и деревьев

Краснодарский край

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  • © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (основатель и генеральный директор — Николай Амосов) установит освещение пешеходных зон вдоль улицы Сормовской в Краснодаре

Работы ведут возле жилого района «Патрики», на участке между Старокубанской и Лизы Чайкиной. Скоро здесь появится новый «гульвар». Это понятие ввели в ГК ТОЧНО: прогулочный бульвар, где приятно проводить время с семьей и друзьями.

В Краснодаре на улице Сормовской появится гульвар:

На «гульваре» с зонами отдыха, качелями, дорожками для пеших и велосипедных прогулок смонтируют 30 световых опор разного уровня — от фонарных столбов до подсветки деревьев. Застройщик спроектировал систему, которая дополнит уже существующую подсветку улицы, зданий и арт-объектов.

В темное время суток свет на бульваре будет включаться автоматически с помощью астрономического реле. В пешеходной зоне и вдоль велодорожек установят парковые фонари высотой 4,5 метра и световые столбики. В покрытие под качели встроят точечную подсветку, выделяющую опоры, чтобы избежать травм. Эстетичности добавят дизайнерские светильники и акцентная подсветка деревьев и арт-объектов. В парковочной зоне установят видеонаблюдение.

  • © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Гульвар будет не единственной зоной отдыха в «Патриках». Внутри комплекса построят гранд-аллею, игровые и спортивные площадки, торговые галереи.

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Жилой район «Патрики» займет более 20 га. Пять кварталов переменной этажности (5-18 этажей) рассчитаны на 4275 квартир. Также девелопер построит три детских сада на 800 мест и школу на 1550 учеников.

Новый бульвар («гульвар») возле «Патриков» планируют открыть до конца 2023 года.

Благоустройство ГК ТОЧНО Инфраструктура Краснодар Парки Строительство

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