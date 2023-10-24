В Краснодаре на улице Сормовской появится автоматическая подсветка пешеходных зон, велодорожек и деревьев

Федеральный девелопер ТОЧНО (основатель и генеральный директор — Николай Амосов) установит освещение пешеходных зон вдоль улицы Сормовской в Краснодаре

Работы ведут возле жилого района «Патрики», на участке между Старокубанской и Лизы Чайкиной. Скоро здесь появится новый «гульвар». Это понятие ввели в ГК ТОЧНО: прогулочный бульвар, где приятно проводить время с семьей и друзьями.

В Краснодаре на улице Сормовской появится гульвар: рассказываем, что это такое

На «гульваре» с зонами отдыха, качелями, дорожками для пеших и велосипедных прогулок смонтируют 30 световых опор разного уровня — от фонарных столбов до подсветки деревьев. Застройщик спроектировал систему, которая дополнит уже существующую подсветку улицы, зданий и арт-объектов.

В темное время суток свет на бульваре будет включаться автоматически с помощью астрономического реле. В пешеходной зоне и вдоль велодорожек установят парковые фонари высотой 4,5 метра и световые столбики. В покрытие под качели встроят точечную подсветку, выделяющую опоры, чтобы избежать травм. Эстетичности добавят дизайнерские светильники и акцентная подсветка деревьев и арт-объектов. В парковочной зоне установят видеонаблюдение.

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Гульвар будет не единственной зоной отдыха в «Патриках». Внутри комплекса построят гранд-аллею, игровые и спортивные площадки, торговые галереи.