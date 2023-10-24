«Ростелеком» бесплатно увеличил скорость домашнего интернета 50 тысячам пользователей на юге России

«Ростелеком» повысил скорость интернета до 300 и 500 Мбит/с для более чем 50 тыс. абонентов юга России, подключенных по оптике

В рамках акции «Ускорение MAX» компания выборочно предложила своим клиентам с повышенным потреблением трафика поднять скорость на три-шесть месяцев без дополнительной платы, а потом определиться с новым тарифом для сохранения улучшенных условий. При этом вернуться к первоначальной скорости после эксперимента можно без каких-либо ограничений.

«Сегодня мир и технологии развиваются очень быстро, поэтому наша компания ведет проактивную работу над повышением качества и уровнем сервиса. Скорость и стабильность доступа к сети Интернет — базовая функция, которая должна обеспечивать бесперебойную работу всех необходимых пользователям программ, онлайн-сервисов и комплексных решений, типа умного дома или систем видеонаблюдения. Повышенная пропускная способность требуется и абонентам, которые работают из дома, а также геймерам и большим семьям», — рассказала директор по работе с массовым сегментом региона «Юг» ПАО «Ростелеком» Анна Роднова.

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Повысить скорость удалось за счет регулярной модернизации сетевой инфраструктуры. Специалисты компании мониторят рост потребления трафика и определяют места для расширения пропускной способности сети. При этом национальный провайдер стремится предоставлять абонентам вне зависимости от места проживания равный доступ к цифровым возможностям. В крупных городах и многих селах юга России большинство абонентов уже подключили по оптике.

«Повышение скорости заметила вся наша семья: просмотр вечерних кинофильмов стал гораздо приятнее — теперь картинка даже в 4К не тормозит, дети радуются новым современным играм и видеосвязь стала стабильнее. Раньше нам хватало и 100 Мбит/с, но в последние годы, особенно вечерами, когда вся семья в сборе и нагрузка на сеть увеличивается, трафик ощутимо подтормаживал, особенно когда мы подключали к роутеру и телефоны. Теперь такой проблемы нет, поэтому мы точно будем пользоваться предложенными возможностями», — поделился абонент из Краснодара Виталий Лещеев.

Индивидуальный подход к потребностям каждого клиента — основа сервисной политики «Ростелекома». Абоненты компании могут самостоятельно управлять услугами: выбирать оптимальную по стоимости и потребностям скорость доступа, подключать определенные пакеты телеканалов, подбирать необходимый набор дополнительных опций и, таким образом, формировать собственный индивидуальный пакет сервисов в личном кабинете.