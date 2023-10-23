На новогодних праздниках можно улететь из Сочи в Турцию за 4 тыс. рублей

Сервис планирования путешествий сообщил о недорогих билетах из Сочи в Минводы и Армению на новогодних каникулах

Сервис OneTwoTrip рассказал о недорогих билетах на новогодние праздники. Специалисты проанализировали цены на перелеты в период с 29 декабря по 8 января.

Из Сочи в новогодние каникулы можно улететь в Минеральные Воды за 4,3 тыс. рублей.



В числе бюджетных направлений из курорта:

Махачкала — 6 тыс. рублей;

Самара — 7,1 тыс. рублей;

Псков — 7,7 тыс. рублей;

Ярославль — 8 тыс. рублей;

Гюмри — 6,7 тыс. рублей;

Ереван — 8 тыс. рублей;

Анталия — 4 тыс. рублей;

Баку — 15 тыс. рублей;

Стамбул — 17 тыс. рублей.

С учетом переноса выходных дней в 2024 году новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Напомним, что в ноябре в России празднуется День народного единства. Жители Кубани будут отдыхать три дня подряд.



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