На новогодних праздниках можно улететь из Сочи в Турцию за 4 тыс. рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сервис планирования путешествий сообщил о недорогих билетах из Сочи в Минводы и Армению на новогодних каникулах

Сервис OneTwoTrip рассказал о недорогих билетах на новогодние праздники. Специалисты проанализировали цены на перелеты в период с 29 декабря по 8 января.

Читайте также:

Из Сочи в новогодние каникулы можно улететь в Минеральные Воды за 4,3 тыс. рублей.

В числе бюджетных направлений из курорта:

  • Махачкала — 6 тыс. рублей;
  • Самара — 7,1 тыс. рублей;
  • Псков — 7,7 тыс. рублей;
  • Ярославль — 8 тыс. рублей;
  • Гюмри — 6,7 тыс. рублей;
  • Ереван — 8 тыс. рублей;
  • Анталия — 4 тыс. рублей;
  • Баку — 15 тыс. рублей;
  • Стамбул — 17 тыс. рублей.

С учетом переноса выходных дней в 2024 году новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Напомним, что в ноябре в России празднуется День народного единства. Жители Кубани будут отдыхать три дня подряд.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара порекомендовали местным предпринимателям отказаться от празднования Хэллоуина.

Аэропорты Курорты и туризм Новый год Праздники путешествия Сочи

Новости

В Краснодаре открылась выставка «Из жизни одного зеркала»
В Краснодарском крае наблюдается дефицит водителей — аналитики
Жители Краснодарского края смогут увидеть кровавое затмение
Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Спросили мнение эксперта
В Новороссийске неизвестные напали на адвоката
В Краснодаре пройдет лекция о природе привязанности

Лента новостей

Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
25 октября, 19:36
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Вчера, 14:15
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября

Реклама на сайте