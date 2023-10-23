На новогодних праздниках можно улететь из Сочи в Турцию за 4 тыс. рублей
Сервис планирования путешествий сообщил о недорогих билетах из Сочи в Минводы и Армению на новогодних каникулах
Сервис OneTwoTrip рассказал о недорогих билетах на новогодние праздники. Специалисты проанализировали цены на перелеты в период с 29 декабря по 8 января.
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В числе бюджетных направлений из курорта:
- Махачкала — 6 тыс. рублей;
- Самара — 7,1 тыс. рублей;
- Псков — 7,7 тыс. рублей;
- Ярославль — 8 тыс. рублей;
- Гюмри — 6,7 тыс. рублей;
- Ереван — 8 тыс. рублей;
- Анталия — 4 тыс. рублей;
- Баку — 15 тыс. рублей;
- Стамбул — 17 тыс. рублей.
С учетом переноса выходных дней в 2024 году новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
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