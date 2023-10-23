В районе Горячего Ключа образовалась пробка в обе стороны

Днем 23 октября около Горячего Ключа автомобилисты застряли в 9-балльной пробке

Около Горячего Ключа образовались заторы в оба направления. Больше автомобилей скопилось в сторону Джубги. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на участке дорога перекрыта на ремонт.

Затор на трассе наблюдается с вечера 22 октября. В соцсетях водители рассказали , что за два часа удалось проехать только три километра.

Позже автомобилисты поделились, что на участке ввели реверсивное движение.

«Выехав из Геленджика в 14:30, добрался до Краснодара в 22:30. В самой пробке простоял ровно 5 часов. 12 км за 5 часов. Такой жести не видел уже давно», — поделился автор поста.

Ранее Юга.ру рассказывали о пробках на этом участке летом. В курортный сезон затор мог достигать 15 км.