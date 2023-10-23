В районе Горячего Ключа образовалась пробка в обе стороны

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Днем 23 октября около Горячего Ключа автомобилисты застряли в 9-балльной пробке

Около Горячего Ключа образовались заторы в оба направления. Больше автомобилей скопилось в сторону Джубги. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на участке дорога перекрыта на ремонт. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Затор на трассе наблюдается с вечера 22 октября. В соцсетях водители рассказали, что за два часа удалось проехать только три километра.

Позже автомобилисты поделились, что на участке ввели реверсивное движение. 

«Выехав из Геленджика в 14:30, добрался до Краснодара в 22:30. В самой пробке простоял ровно 5 часов. 12 км за 5 часов. Такой жести не видел уже давно», — поделился автор поста.

Ранее Юга.ру рассказывали о пробках на этом участке летом. В курортный сезон затор мог достигать 15 км. 

Горячий Ключ Пробки

Новости

В Краснодарском крае в 2023 году 37,5 тыс. туристов отдохнули в кемпингах и глэмпингах
Краснодарский край опустился на пять позиций в рейтинге регионов РФ по научно-технологическому развитию
В Адыгее можно посмотреть фильм «Оппенгеймер»
В районе Горячего Ключа образовалась пробка в обе стороны
В Северском районе Краснодарского края загорелся лес на площади почти 10 га
Полицейские Краснодара отговорили подростка прыгать с 14 этажа

Лента новостей

«Каждый новый житель — член семьи»
Сегодня, 11:35 Реклама
«Каждый новый житель — член семьи»
В Краснодаре выдали ключи от квартир 7 квартала микрорайона «Любимово»
Без хищников и мастер-классов
19 октября, 14:35
Без хищников и мастер-классов
Как живет и окупается краснодарская растенишная «Ботанка»
В Краснодаре потушили пожар на мансарде многоэтажного дома
Сегодня, 08:43
В Краснодаре потушили пожар на мансарде многоэтажного дома

Реклама на сайте