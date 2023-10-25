«Агрокомплекс» обновит дизайн упаковки колбас и других мясных изделий

Реклама АО фирма "Агрокомплекс" им Н.И. Ткачева ИНН: 2328000083 ERID: j1SVHyf65EC2YEmUC
Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Всю мясную гастрономию под брендом «Агрокомплекс Выселковский» будут выпускать в новой упаковке

Этикетки с более минималистичным оформлением и с увеличенным названием уже появились у крылышек «Охотничьих», «Пастромы», колбасы «Варшавской» и «Украинской». Основная часть колбас и деликатесов «Агрокомплекса Выселковского» «переоденется» до конца года.

«Раньше наши колбасы отличались от других категорий товаров более броской иллюстрацией на упаковке, немного отвлекающей от логотипа производителя и названия продукта. Поэтому мы приняли решение сделать акцент именно на эти элементы дизайна, привлечь внимание к наиболее значимым преимуществам продуктов и оформить этикетку колбас более сдержанно по примеру упаковок наших молочных изделий, мясной консервации, майонезов и других. Напоминая по стилистике другую продукцию «Агрокомплекса», новое оформление колбас быстро станет привычным для покупателя», — объясняет руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

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«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева — один из лидеров регионального рынка мясо-колбасной продукции. Компания производит товары из охлажденного мяса с собственных ферм и реализует под брендами «Агрокомплекс Выселковский», «Медвёдовские традиции», Labinsk beef. За первое полугодие 2023 года перерабатывающие площадки агрохолдинга выпустили почти 10 тыс. тонн колбасных изделий и деликатесов.

Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Еда Кулинария Торговля

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