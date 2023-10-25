«Агрокомплекс» обновит дизайн упаковки колбас и других мясных изделий

Всю мясную гастрономию под брендом «Агрокомплекс Выселковский» будут выпускать в новой упаковке

Этикетки с более минималистичным оформлением и с увеличенным названием уже появились у крылышек «Охотничьих», «Пастромы», колбасы «Варшавской» и «Украинской». Основная часть колбас и деликатесов «Агрокомплекса Выселковского» «переоденется» до конца года.

«Раньше наши колбасы отличались от других категорий товаров более броской иллюстрацией на упаковке, немного отвлекающей от логотипа производителя и названия продукта. Поэтому мы приняли решение сделать акцент именно на эти элементы дизайна, привлечь внимание к наиболее значимым преимуществам продуктов и оформить этикетку колбас более сдержанно по примеру упаковок наших молочных изделий, мясной консервации, майонезов и других. Напоминая по стилистике другую продукцию «Агрокомплекса», новое оформление колбас быстро станет привычным для покупателя», — объясняет руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева — один из лидеров регионального рынка мясо-колбасной продукции. Компания производит товары из охлажденного мяса с собственных ферм и реализует под брендами «Агрокомплекс Выселковский», «Медвёдовские традиции», Labinsk beef. За первое полугодие 2023 года перерабатывающие площадки агрохолдинга выпустили почти 10 тыс. тонн колбасных изделий и деликатесов.