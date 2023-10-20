Wink покажет комедийный сериал о киберспорте «Политех» 26 октября
Видеосервис Wink выпустил трейлер комедийного сериала «Политех»(16+) о подростке, мечтающем стать профессиональным киберспортсменом
Первые эпизоды 12-серийного «Политеха» зрители увидят на Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) 26 октября и в эфире канала СТС в новом телесезоне.
По сюжету школьнику Глебу (Саша Новиков) выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу, где и так редко появлялся, и переводится в не самый лучший колледж. Так, по расчетам Глеба, удастся не только успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, но и получить больше времени на тренировки. Однако жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницыбольшие планы: вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву. Алиса готова на всё, чтобы построить продвинутый колледж по новым правилам, а Саша стремится устранить все преграды на пути к киберспортивной славе. Кого из героев это соревнование приблизит к заветной мечте?
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Большая часть съемок прошла в подмосковном Егорьевске, а «роль» колледжа досталась филиалу МГТУ «Станкин» в историческом здании начала XX века. Готический образ колледжа подчеркивает соперничество профессий и карьерных амбиций будущего с представлениями из прошлого.
Производством сериала для линейки Wink Originals и СТС занимаются компания Black Box Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
В главных ролях — Саша Новиков и Анна Глаубэ. В проекте снимаются Егор Корешков, Андрей Федорцов, Ян Цапник, НаташаБардо, Маргарита Дьяченкова, Эвелина Блёданс, Олег Верещагин и другие актеры, а также блогер Аня Покров.
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов:
Что говорят о сериале актеры
«Я первый раз работал с таким большим количеством подростков. И это было очень увлекательно. Молодые люди отличаются тем, что сходу готовы начать играть в любую игру: ты ставишь задачу, а они стараются достичь ее любой ценой. И если некоторые взрослые актеры при слове «дубль» начинают вздыхать, то подростки, наоборот: стремятся сделать лучше, чем было в предыдущем дубле. Поэтому съемки «Политеха» были такими увлекательными. Да, мы уставали. Да, местами было сложно. Но когда ты видишь эти горящие глаза, открывается второе, третье, пятое дыхание», — говорит режиссер сериала «Политех» Алексей Зотов.
«Мы снимали в действующем колледже в Егорьевске, в потрясающем здании филиала «Станкин». Я ходила по зданию колледжа и вспоминала свою жизнь в школе — я была из тех учеников, которых учеба особо не интересовала, в школу приходила скорее потусоваться, как и герои «Политеха». А теперь сама оказалась на месте педагога и тут-то ощутила, как им было тяжело с нами. Несмотря на то, что многие взрослые воспринимают компьютерные игры как деградацию и пустую трату времени, это действительно может быть окном для новых возможностей и достижений. С оговоркой, конечно, что игра становится не целью, а средством и не заменяет собой реальность, а улучшает ее», — комментирует исполнительница роли директора колледжа Алисы Анна Глаубэ.
«Я никогда не был фанатом компьютерных игр, а Глеб, мой персонаж, наоборот, обожает компьютерные игры, он в этом деле профессионал. Мне кажется, всегда круто, когда кто-то находит практическое применение своим хобби, — Глебу эти навыки пригодились. Студенческая жизнь — прикольная пора, я тоже студент, как и Глеб. На съемках царила крутая атмосфера, мы сдружились с нашим детским столом (так молодых актеров называла съемочная группа), а у наших педагогов по сценарию было чему поучиться и в жизни. Поэтому, я считаю, все сложилось очень круто, безумно благодарен проекту, группе», — поделился исполнитель роли Глеба Саша Новиков.
«На съемочной площадке сериала «Политех» была очень дружная атмосфера. У нас сложился отличный актерский состав, здорово, что моим партнером был Егор Корешков, это не первый наш совместный проект, и я была рада снова встретиться в кадре. Смешных моментов было очень много! Комедия ведь играется серьезно, но были сцены, где мы сами так хохотали от того, что написали сценаристы, что долго не могли успокоиться и продолжить работать. Очень жду выхода сериала на экраны», — сказала исполнительница роли преподавателя экономики Наташа Бардо.
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