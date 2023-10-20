Онлайн-кинотеатры показали трейлер сериала с Янковским и Буруновым о молодежи в годы перестройки

По сюжету перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом. Главный герой Андрей — 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой. Регулярно Андрей сталкивается с прессингом уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с «пацанами». Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный мир улиц. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с «Рэмбо» и «Робокопом», взаимоотношения внутри уличной «семьи», любовь и дружба, верность и предательство переплетаются в единую динамичную историю о поколении и 80-х.

Что говорят актеры

«После прочтения сценария у меня все внутри заклокотало — настолько это точно и правдиво. Все действительно так и было, и я видел всех этих людей. Я вырос в Орехово-Борисово Южном, но подобное происходило в каждом районе Москвы и по всей России. Я видел этих «пацанов», поэтому история меня, конечно, кольнула. Жора Крыжовников сказал, что нужно сыграть полную растерянность несчастных родителей, у которых дети вляпались в такую дикость, — ведь по-другому ее никак нельзя назвать. К сожалению, происходившее — часть нашей истории, и от этого никуда не деться», — отметил Сергей Бурунов.

«До «Слова пацана. Кровь на асфальте» я преимущественно играла проблемных подростков, а здесь моя героиня работает с такими. Мне было интересно понять ее мотивы и подход, как она не сдается при трудностях, а даже вкладывается сильнее и никогда не прибегает к насилию. Сериал в целом о том, что любое действие всегда имеет последствия и что всегда есть выбор, даже если сразу так не кажется. У нас на площадке была невероятная слаженная команда, мы работали как единый механизм с классным капитаном, без этого ничего бы не получилось», — рассказала Анастасия Красовская.

«‎Слово пацана. Кровь на асфальте» — это история молодых ребят, которые привыкли сами решать проблемы в сложное для страны время. Я пробовался на несколько ролей пацанов в сериале, но в итоге сыграл Марата и очень рад, потому что он мне больше всего полюбился своей многогранностью: в нем есть и харизматичность, и обаяние, и жестокость. И, несмотря на его образ жизни, он все равно преданный и справедливый. Я безумно рад, что мне посчастливилось работать с мастерами своего дела, это я про своих коллег-актеров и, конечно, про Жору Крыжовникова, который научил меня многому, и я бесконечно благодарен ему за то, что он сделал для меня», — подчеркнул Рузиль Минекаев.