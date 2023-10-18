Полиция Геленджика разыскивает 23-летнего парня, который пропал по дороге в Москву

23-летний житель Геленджика 5 октября поехал в Москву и пропал. Его ищут волонтеры и полиция

Как сообщили в пресс-службе полиции Геленджика, 23-летний Владислав Корешков пропал 5 октября. Парень планировал поехать из Дивноморского в Москву с помощью сервиса BlaBlaCar.

На связь с того дня молодой человек не выходит. Известно, что до Москвы он не доехал.

На вид Владислав около 175 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Во что был одет — неизвестно.

Если у вас есть информация о местонахождении молодого человека, позвоните в дежурную часть по номеру: 8 (86141) 3-29-35.

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