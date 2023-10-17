ЕвроХим-БМУ помог белореченским школьникам обработать яблоневый сад и рассказал о пользе удобрений

Компания ЕвроХим провела экологическую акцию в Белореченске в честь Всемирных дней удобрений и продовольствия

Два всемирных праздника призваны привлечь внимание к пользе удобрений, продовольственной безопасности на планете и обеспечению продуктами питания каждого жителя Земли.

Ранее ученики ЕвроХим-классов уже практиковали использование удобрений в школьном саду. Качественная весенняя подкормка деревьев обеспечила богатый урожай яблок летом. Теперь, когда плодовые деревья входят в фазу покоя, ученики вместе с молодыми специалистами ЕвроХим-БМУ совместно обкопали, полили и обрезали яблони. Правильно провести их обработку помогли представители «Экологического содружества» города Белореченска. Специалист-озеленитель показала, как нужно обрезать деревья, формировать крону и обрабатывать срезы. Ранней весной, когда начнется вегетативный период, ребята снова проведут подкормку яблонь.

Читайте также: В белореченском парке Железнодорожников активисты высадили 39 хвойных деревьев

Также специалисты учебного центра ЕвроХим-БМУ организовали в подшефных ЕвроХим-классах школы №68 лекцию о пользе использования минеральных удобрений. Учащимся объяснили, что химические элементы важны для нормального развития сельскохозяйственных культур — они регулируют обменные процессы растений и способствуют накоплению в них белков, жиров, углеводов и витаминов.