В горах Сочи бесплатно покажут фильм «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах»
В октябре и в течение всего зимнего сезона на курорте «Роза Хутор» пройдут бесплатные показы фильма о битве за Кавказ
Ближайшие киносеансы пройдут 20 и 27 октября. Полное расписание опубликуют на сайте.
Фильм можно бесплатно посмотреть в лектории горного клуба «Спорт-Марафон» на курорте «Роза Хутор» по адресу: улица Набережная Панорама, 4, здание отеля Radisson (вход с набережной).
Художественно-документальную ленту «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» сняли по инициативе горного курорта. В дни 80-летия победы в битве за Кавказ премьера фильма прошла в школах и кинотеатрах Сочи, на курорте «Роза Хутор», в лектории горного клуба «Спорт-Марафон».
Картину представил автор фильма, тележурналист Дмитрий Кузьмин: «История этого фильма началась со старой записки, которую я увидел в музее школы №65 в Красной Поляне. В ней говорилось: «Мы погибли смертью храбрых от адского холода и натиска врага». Дата — 6 декабря 1943 года. Появилась идея повторить путь советских воинов в битве за Кавказ, который они прошли 80 лет назад. Хотелось наполнить исторической святой памятью места, которые сегодня пользуются у туристов огромной популярностью, ведь бои шли буквально в 15-ти километрах от перевала Аишха».
В 2023 году отмечают 80-летнюю годовщину завершения битвы за Кавказ. Она длилась 442 суток (с 25 июля 1942-го по 9 октября 1943 года) и вошла в историю как комплекс оборонительных и наступательных операций в наиболее сложных условиях.
Над фильмом работали полтора года. «Это был путь длиной в 15 000 километров. Путь из удобных городов к труднодоступным горным поселкам, где нет автоматов с кофе, связи и даже водопровода, где следы далекой войны до сих пор на поверхности. Переправы через бурлящие реки по скользкому бревнышку с кучей аппаратуры, которую на такие высоты никто никогда не поднимал. Часами подъемы вверх по камням ради нескольких кадров. Ради того, чтобы понять, каково было нашим бойцам. Мы спали, как они, ели то же, мы даже пытались штурмовать высоту на скорость в тех же кирзачах с портянками, чтобы понять, как в суровых условиях смогли выстоять не богатыри — простые люди, многие из которых горы-то увидели тогда впервые», — поделился Дмитрий Кузьмин.