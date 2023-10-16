В горах Сочи бесплатно покажут фильм «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах»

В октябре и в течение всего зимнего сезона на курорте «Роза Хутор» пройдут бесплатные показы фильма о битве за Кавказ

Ближайшие киносеансы пройдут 20 и 27 октября. Полное расписание опубликуют на сайте. Фильм можно бесплатно посмотреть в лектории горного клуба «Спорт-Марафон» на курорте «Роза Хутор» по адресу: улица Набережная Панорама, 4, здание отеля Radisson (вход с набережной).

Художественно-документальную ленту «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» сняли по инициативе горного курорта. В дни 80-летия победы в битве за Кавказ премьера фильма прошла в школах и кинотеатрах Сочи, на курорте «Роза Хутор», в лектории горного клуба «Спорт-Марафон».

Картину представил автор фильма, тележурналист Дмитрий Кузьмин: «История этого фильма началась со старой записки, которую я увидел в музее школы №65 в Красной Поляне. В ней говорилось: «Мы погибли смертью храбрых от адского холода и натиска врага». Дата — 6 декабря 1943 года. Появилась идея повторить путь советских воинов в битве за Кавказ, который они прошли 80 лет назад. Хотелось наполнить исторической святой памятью места, которые сегодня пользуются у туристов огромной популярностью, ведь бои шли буквально в 15-ти километрах от перевала Аишха».

В 2023 году отмечают 80-летнюю годовщину завершения битвы за Кавказ. Она длилась 442 суток (с 25 июля 1942-го по 9 октября 1943 года) и вошла в историю как комплекс оборонительных и наступательных операций в наиболее сложных условиях.