В Краснодаре утром скопились 6-балльные пробки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 16 октября в Краснодаре образовались сильные заторы на некоторых улицах

По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром 6 октября пробки в Краснодаре достигли 6 баллов. Самые сильные заторы скопились на улицах Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Школьной, Колхозной, Северной, Суворова, а также на Тургеневском мосту и Ростовском шоссе.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Пользователи сервиса сообщают о трех ДТП — на улицах Бородинской, Северной и Дзержинского. 

Как писали Юга.ру, сильные пробки на улицах Краснодара образовались утром 13 октября. 

Дороги Краснодар Пробки

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