В Краснодаре утром скопились 6-балльные пробки

По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром 6 октября пробки в Краснодаре достигли 6 баллов. Самые сильные заторы скопились на улицах Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Школьной, Колхозной, Северной, Суворова, а также на Тургеневском мосту и Ростовском шоссе.