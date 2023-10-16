В Краснодаре утром скопились 6-балльные пробки
Утром 16 октября в Краснодаре образовались сильные заторы на некоторых улицах
По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром 6 октября пробки в Краснодаре достигли 6 баллов. Самые сильные заторы скопились на улицах Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Школьной, Колхозной, Северной, Суворова, а также на Тургеневском мосту и Ростовском шоссе.
Пользователи сервиса сообщают о трех ДТП — на улицах Бородинской, Северной и Дзержинского.
Как писали Юга.ру, сильные пробки на улицах Краснодара образовались утром 13 октября.
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