В Сочи появятся платные парковки

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малеванного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малеванного, Юга.ру

С 16 октября в Сочи будет действовать платное парковочное пространство

В Центральном районе платные парковки появятся на улицах Соколова, Войкова, Чайковского, Кооперативной, Поярко, Несебрской, Конституции СССР, в переулках Морском и Электрическом. В Хостинском районе — на Гагринской, Черноморской и проспекте Пушкина. В Адлерском — на Кирова, Просвещения, Демократической и Гоголя.

На выделенных участках плату за парковку будут брать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Стоимость составит 100 рублей в час в Центральном районе и 80 рублей в час — в Адлерском. В Хостинском районе парковка будет стоить 48 рублей.

Ночью, а также в выходные и праздничные дни — бесплатно. Останавливаться до 15 минут водители смогут бесплатно. Оплатить парковку можно через личный профиль на сайте parkingsochi.ru или через мобильное приложение RuРarking.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на участке около дома купца Лихацкого сделают временную бесплатную парковку.

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Новости

В Сочи появятся платные парковки
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