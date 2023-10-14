Мэрия Краснодара составила рекомендации по украшению торговых объектов в Новый год

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара представил рекомендации по новогоднему оформлению

На сайте администрации Краснодара опубликовали рекомендации департамента архитектуры и градостроительства по единому стилю новогодних украшений для торговых объектов города.

По словам главного архитектора Краснодара, в рекомендациях за год почти ничего не изменилось. Появились некоторые дополнения и примеры того, как украсить свой торговый объект. Единый стиль, как и в прошлом году, подразумевает неброское однотонное украшение зданий.

В рекомендациях указано, что фасады можно подчеркнуть световыми эффектами по выступающим декоративным элементам — балконам, стенам и под карнизными пространствами. Рекомендуют также украшать витрины и входные группы.

Подробнее о рекомендациях рассказали в карточках департамента архитектуры и градостроительства: