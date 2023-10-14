Мэрия Краснодара составила рекомендации по украшению торговых объектов в Новый год

Краснодарский край

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  • Елочные игрушки © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Елочные игрушки © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара представил рекомендации по новогоднему оформлению

На сайте администрации Краснодара опубликовали рекомендации департамента архитектуры и градостроительства по единому стилю новогодних украшений для торговых объектов города.

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По словам главного архитектора Краснодара, в рекомендациях за год почти ничего не изменилось. Появились некоторые дополнения и примеры того, как украсить свой торговый объект. Единый стиль, как и в прошлом году, подразумевает неброское однотонное украшение зданий.

В рекомендациях указано, что фасады можно подчеркнуть световыми эффектами по выступающим декоративным элементам — балконам, стенам и под карнизными пространствами. Рекомендуют также украшать витрины и входные группы.

Подробнее о рекомендациях рассказали в карточках департамента архитектуры и градостроительства:

Департамент рекомендует использовать желтые, белые и светодиодные гирлянды. При декорировании просят не сочетать больше трех цветов, не использовать гирлянды разных оттенков и не украшать объекты хаотично элементами, которые не сочетаются друг с другом.

Напомним, с 1 сентября в Краснодаре действует городской запрет на вывески на иностранных языках. Такие названия могут использовать на фасадах только те предприниматели, у которых зарегистрирован бренд или товарных знак. Подробно мы писали об этом здесь.

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