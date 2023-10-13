Сбер в Калмыкии провел дизайн-сессию по применению технологий искусственного интеллекта

Сбер и правительство Калмыкии обсудили применение искусственного интеллекта в различных сферах жизни республики

На встрече эксперты Сбера рассмотрели применение технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, образовании, экологии, здравоохранении и жилищно-коммунальном хозяйстве. По итогам обсуждения участники разработали конкретные предложения для цифровой трансформации региона. Представители Сбера рассказали гостям мероприятия о трендах внедрения искусственного интеллекта в России и в мире, опыте его применения в Сбере и успешных кейсах цифровой трансформации регионов.

В дизайн-сессии поучаствовали управляющий Калмыцким отделением Сбербанка Эрдни Лиджиев, заместитель председателя правительства Калмыкии Марина Ользятиева, эксперты Сбера в области искусственного интеллекта и цифровых технологий и представители отраслевых министерств.

«Искусственный интеллект помогает властям и бизнесу повышать качество и скорость оказания услуг для граждан, создавать комфортные условия для жизни в республике, а также принимать верные управленческие решения. Сегодня, на дизайн-сессии, вместе с представителями правительства республики мы обсудили проекты, которые можно масштабировать за счет интеграции лучших практик Сбера. Мы рады поделиться своим опытом и экспертизой, а также содействовать правительству Калмыкии в процессе цифровой трансформации региона», — рассказал управляющий Калмыцким отделением Сбербанка Эрдни Лиджиев.

По данным Сбера, эффективность процессов после внедрения технологий ИИ увеличивается в 5-7 раз. Согласно совместному исследованию Сбера и Фонда «Общественное мнение», сейчас 45% предпринимателей применяют искусственный интеллект в работе, а 72% пользуются им в личных целях.

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«Сегодняшняя дизайн-сессия — это «мозговой штурм» по выработке решений, направленных на совершенствование различных направлений деятельности с помощью искусственного интеллекта. Правительство Калмыкии совместно со Сбером уже реализовали первый такой проект — дистанционный мониторинг пациентов, который помогает врачам республики следить за состоянием здоровья пациентов и предотвращать риски его ухудшения. Развитие искусственного интеллекта — очень важное направление, которое позволит сделать жизнь жителей республики лучше и комфортнее, а выработанные сегодня решения нам в этом помогут», — заместитель председателя правительства Калмыкии Марина Ользятиева.