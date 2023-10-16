«Агрокомплекс» показал новинки крафтовых сыров и мясных деликатесов на выставке в Москве

Реклама АО фирма "Агрокомплекс" им Н.И. Ткачева ИНН: 2328000083 ERID: j1SVHyf65EC2YEmPm
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс» представил новинки товаров сегмента HoReCa на международной выставке для рестораторов, отельеров и производителей продукции «ПИР Экспо» в Москве

На стенде «Агрокомплекс» представил больше 150 товаров собственных торговых марок, в том числе:

  • премиальную говядину Labinsk Beef;
  • новинки крафтовых сыров «Николаевских сыроварен»;
  • колбасы и деликатесы «Медвёдовских традиций».

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Компания подобрала для выставки максимально востребованный у клиентов сегмента HoReCa* ассортимент. Формат и упаковка таких товаров отличается от привычных розничному потребителю.

Для посетителей стенда «Агрокомплекса» на «ПИР Экспо» прошли мастер-классы от московского шеф-повара Дмитрия Табакова и дегустации. Многие гости высоко оценили вкус и качество продуктов и заинтересовались дальнейшим сотрудничеством.

Больше всего рестораторы и отельеры отметили моцареллу для пиццы, твёрдые сыры, мраморную говядину, сырокопчёные колбасы и деликатесы — пепперони и сальчичон.

  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

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«В этот раз представители отделов продаж и маркетинга «Агрокомплекса» провели более 400 встреч и собрали более 200 контактов потенциальных клиентов из разных регионов России. Особый интерес к нашей продукции проявили участники из Центрального и Северо-Западного Федеральных округов. Нам есть, куда расти, предлагая дистрибуторам исключительно натуральные и вкусные продукты», — рассказал заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по торговле Евгений Белицкий.

Объем дистрибуции «Агрокомплекса» за первое полугодие вырос на 10%. Сейчас направление охватывает около 15 000 покупателей в санаторно-курортном комплексе, бюджетной сфере, традиционной рознице, локальных сетях и других секторах. Собственные отделы дистрибуции компании находятся в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, Ростовской, Воронежской, Липецкой и Белгородской областях. С 2017 года в Раменском районе Московской области работает распределительный центр «Агрокомплекса» и служба продаж.

*Сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров с их потреблением непосредственно в месте продаж.

Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Выставки Еда Продукты питания Промышленность Торговля

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