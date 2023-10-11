В Сочи оказалось в шесть раз больше вакансий, чем официально безработных

Власти Сочи рассказали о ситуации на рынке труда и уровне безработицы в городе

В Сочи число вакансий в шесть раз превышает количество безработных. Об этом сообщает мэрия города-курорта. «Уровень безработицы в Сочи сегодня составляет 0,2 процента. На учёте в центре занятости безработными признано 1345 человек, при этом в базе учреждения заявлено 6269 вакансий. В среднем на одного незанятого гражданина, обратившегося в ЦЗН, приходится порядка шести вакансий. Наиболее востребованные отрасли — система образования, здравоохранения, культура, транспорт, административные работники», — отметила замглавы Сочи Елена Канюк.

Руководитель PR-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова рассказала Юга.ру, что с 1 сентября работодатели в Сочи опубликовали на сервисе около 10 тыс. вакансий. Соискатели со статусами «Рассматриваю предложения» и «Активно ищу работу» разместили или обновили около 15 тыс. резюме:

«Не все соискатели находятся в статусе безработных, многие просто хотят поменять компанию, но в любом случае виден дисбаланс спроса и предложения. Чтобы на рынке труда была комфортная обстановка, нужно от 5 до 8 резюме на одну вакансию. Ситуация последних месяцев показывает нехватку специалистов как в Сочи, так и на Кубани в целом. Индекс конкуренции колеблется в большинстве популярных профсфер от 1,5 до 3,6».

Как писали ранее Юга.ру, Краснодар, по данным «РИА Новости», оказался на 40 месте в рейтинге городов России по уровню заработной платы в 2023 году.