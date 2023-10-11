Арестованный начальник кубанского главка МЧС попал в реанимацию

Краснодарский край

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    Олег Волынкин © скриншот страницы сайта https://23.mchs.gov.ru/uploads/resize_cache/manager/2023-07-27/87272e82582a8e0dff2bfcf7d0c9f03e__800x800.jpg

Обвиняемого в превышении полномочий начальника МЧС Кубани Олега Волынкина госпитализировали

Арестованный начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин находится в реанимации московской городской клинической больницы №24. Генерал-лейтенанта госпитализировали примерно неделю назад, сообщило РИА Новости

Информация об этом появилась в СМИ в день заседания по жалобе стороны защиты Волынкина. Мосгорсуд 11 октября признал законным решение о заключении под стражу и оставил постановление без изменений, пишет ТАСС.

Отмечается, что учреждение не связано с системой ФСИН. По данным источника СМИ, то, что Волынкин находится в городской больнице, может говорить о серьезности ситуации. Ранее защита обвиняемого заявляла о его проблемах со здоровьем.

Стали известны подробности дела начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю:

Напомним, 27 сентября Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. На следующий день его доставили в Басманный суд Москвы и арестовали на два месяца. 

Сторона Волынкина просила перевести его под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Представитель начальника МЧС говорил, что мужчина признал вину и не имеет намерений скрываться. Но прокурор считает, что находясь на свободе Волынкин может воспрепятствовать следствию. 

МЧС Суд

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Арестованный начальник кубанского главка МЧС попал в реанимацию
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