Арестованный начальник кубанского главка МЧС попал в реанимацию
Обвиняемого в превышении полномочий начальника МЧС Кубани Олега Волынкина госпитализировали
Арестованный начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин находится в реанимации московской городской клинической больницы №24. Генерал-лейтенанта госпитализировали примерно неделю назад, сообщило РИА Новости.
Информация об этом появилась в СМИ в день заседания по жалобе стороны защиты Волынкина. Мосгорсуд 11 октября признал законным решение о заключении под стражу и оставил постановление без изменений, пишет ТАСС.
Отмечается, что учреждение не связано с системой ФСИН. По данным источника СМИ, то, что Волынкин находится в городской больнице, может говорить о серьезности ситуации. Ранее защита обвиняемого заявляла о его проблемах со здоровьем.
Стали известны подробности дела начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю:
Напомним, 27 сентября Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. На следующий день его доставили в Басманный суд Москвы и арестовали на два месяца.
Сторона Волынкина просила перевести его под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Представитель начальника МЧС говорил, что мужчина признал вину и не имеет намерений скрываться. Но прокурор считает, что находясь на свободе Волынкин может воспрепятствовать следствию.