Арестованный начальник кубанского главка МЧС попал в реанимацию

Арестованный начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин находится в реанимации московской городской клинической больницы №24. Генерал-лейтенанта госпитализировали примерно неделю назад, сообщило РИА Новости.

Информация об этом появилась в СМИ в день заседания по жалобе стороны защиты Волынкина. Мосгорсуд 11 октября признал законным решение о заключении под стражу и оставил постановление без изменений, пишет ТАСС.

Отмечается, что учреждение не связано с системой ФСИН. По данным источника СМИ, то, что Волынкин находится в городской больнице, может говорить о серьезности ситуации. Ранее защита обвиняемого заявляла о его проблемах со здоровьем.