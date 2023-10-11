В Краснодаре открылась выставка живописи и графики «Россия — наш дом»

В Краснодарском выставочном зале 10 октября открылась экспозиция живописи и графики «Россия — наш дом»

Представлены работы краевой организации «Союз художников России», которая объединяет профессионалов отрасли. В экспозицию вошло около 100 произведений, значительный блок которой — живопись, разнообразная по своим жанрам. Многие художники специально для выставки написали полотна в жанре портрета, натюрморта и пейзажа.

«Многогранная Родина стала вдохновением для живописцев и графиков. Мастера посредствам своих работ передают любовь к родной земле, ее святым местам, памятникам истории и культуры», — сообщили в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция будет работать до 22 октября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость посещения 50-100 рублей.